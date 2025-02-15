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豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

▲媒體人黃揚明。（資料照／豈有此呂）

▲媒體人黃揚明。（資料照／豈有此呂）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對總預算遭在野聯手大量凍刪一事，行政院發言人李慧芝指出，「凍結數高達1381億元，史上最高」，並質疑「豈有前例」，不過，媒體人黃揚明今（15日）表示，事實上，在2006年，民進黨政府就曾遭大量凍結總預算，且超過2400億元，由此可知，不是「豈有前例」，而是「真有前例」。

李慧芝在周四（13日）行政院會後記者會指出，總預算遭史無前例大幅凍刪，並列出12項恐導政府運作致窒礙難行的部分，認為都是「豈有前例」的手段，其中包括，刪減總數未宣讀、部分刪減提案竟超出預算數、刪減總數史上最高、多案解凍條件困難、部分通刪不得流用等。

▲發言人李慧芝出席「114年中央政府總預算相關說明」記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人李慧芝指出，總預算遭大量凍刪，且有多案的解凍的條件相當困難。（資料照／行政院提供）

然而，黃揚明進一步點出，李慧芝發了12項總預算的「豈有前例」，其中第5項說，「凍結數史上最高：主計總處核算凍結數高達1381億元，史無前例的暴增」。

黃揚明說明，原本在三讀後，媒體報導立法院估算凍結額度為2600億餘元，可見經主計總處核算後，凍結數額其實已經大幅減少。此外，黃揚明表示，事實上，中央政府總預算被凍結數額超過1381億元，還真的有前例。

黃揚明說，2006年的中央政府總預算，被凍結超過2400億元，當時中央政府總預算規模也不過1.6兆，約15％的總預算遭凍結，那才是真的「凍」搖國本，由此可見，大量凍結不是「豈有前例」，而是「真有前例」。

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