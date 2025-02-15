韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算三讀後陷入僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜日前先進行會面，之後拍板將由韓召集朝野協商。目前協商時間喬定18日舉行，據了解，行政、立法兩院近日積極討論如何讓總預算案走向好的結果，行政院預計將由秘書長龔明鑫率領相關人員列席，說明總預算窒礙難行之處。

立法院去年三讀通過114年中央政府總預算案，總預算遭大幅刪減、凍結，還有特定機關的預算被砍光，將導致施政難以推動，僵局待解。

鑑於行政、立法關係緊張，總統賴清德10日召集五院共商國政，會後行政院長卓榮泰在13日午間也與立法院長韓國瑜會面商討，最終達成共識在總預算案送至政院以前，先由韓召集朝野協商尋求解方。

韓國瑜昨天也發出通知，預計18日下午2時召集朝野協商。另外，卓榮泰日前在院會提到，要相關部會準備好資料，以便屆時能縮短預算解凍所需的時程，力拚1個月內解凍遭凍結預算。

行政院發言人李慧芝昨表示，從10日賴清德總統邀請五院院長會商以來，行政院卓榮泰院長就積極與立法院韓國瑜院長聯繫溝通，希望能討論會中提到的總預算案問題，卓、韓兩位院長於13日會商後也有同樣想法，在總預算案送出立法院前舉行朝野協商，以找到妥適解方，因為總預算案遭大幅刪減凍結，勢必將導致包括行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行。



李慧芝表示，目前行政與立法兩院正在為了總預算案尋求解方，不過民眾黨立法委員黃國昌，指稱為了三讀總預算協商是史無前例，對此李慧芝表示，希望黃國昌委員也能正視問題，今年度總預算案遭到的大幅刪減凍結也是史無前例，尤其昨日主計總處提出立法院就114年總預算案的宣讀內容，有12項窒礙難行之處。

李慧芝重申，114年度中央政府總預算案的審議情形，導致這「史無前例」的十二項窒礙難行之處，行政院希望立法院能夠透過朝野黨團協商，共同商討解決之道，也希望所有委員能理性直面問題，才能讓國家能夠持續穩健向前。