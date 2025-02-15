國小課輔師「2個月領嘸薪」被欠過年！新北教育局道歉：將檢討

▲一名國小課後輔導老師指控遭欠薪兩個月，新北教育局承諾將檢討經費核定流程。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一位國小課後輔導老師向民進黨新北市議員鄭宇恩陳情，指學校積欠去年12月至今年1月兩個月的薪水，使得他無法安心過春節，讓鄭宇恩痛批新北市教育局以承辦人員異動為由，延宕核定補助經費，導致老師受薪權益受損。對此，新北教育局也做出回應了。

該名輔導老師表示，公部門教育機構出現積欠薪水的情況，讓他感到不可思議，直到向議員反映後，教育局才趕緊核發薪水，顯示行政流程存在問題。

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鄭宇恩指出，學校課後輔導班經費主要由學生自費、中央對弱勢兒童補助，以及教育局差額撥補組成，然而部分學校習慣等到所有經費到位才一併發放，導致老師連過年期間都領不到錢，呼籲教育局應改善發薪流程，並確保經費及時到位，避免再度發生類似問題。

新北市教育局在回應此事件時表示，由於1月間教育局人員異動，加上過年期間，導致補助經費撥款作業延宕，對此深表歉意，並已於2月13日完成補助經費核定，並將檢討經費核定流程，以免再度引發類似問題。

教育局也說明，9成5以上的學校已於過年前完成課後老師薪資發放，僅極少數學校因等待教育局核定補助再一次發放，才導致薪水延遲，將會督導各校必須確實依薪資發放期程辦理。

鄭宇恩議員也提到，幼兒園延長照顧服務經費同樣依賴中央撥款，若中央總預算延遲通過，可能造成核發期程落差，呼籲立法委員加速審理預算，讓教育經費能及時落實，避免基層教師再度面臨相同問題，同時也能確保兒童教育品質。