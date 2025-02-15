2025台灣燈會寶可夢快閃見面會2／15~23「光臨千塘國」開始了！

▲2025台灣燈會，寶可夢快閃見面會2/15-23日「光臨千塘國」開始了！（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟15日宣布，2025台灣燈會A19區的「光臨千塘國」燈區，即日起至2月23日，天天再加碼舉辦寶可夢快閃見面會，周一至周五晚間 8 點、周六、周日下午 3 點、 4 點及晚間7點（遇雨取消），在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢將與遊客相見歡，寶可夢迷千萬別錯過。

▲寶可夢快閃見面會要開始囉！(圖／觀旅局提供）

周柏吟局長指出，2025台灣燈會A19區的「光臨千塘國」燈區，「驚見！塘緣卡比獸」12 公尺的巨型卡比獸坐臥在青塘園草地上，巨大可愛的外型不論在現場、在機捷上都好拍，掀起討論熱潮，自2月7日A19區光臨千塘國燈區開展後，吸引眾多喜愛寶可夢的遊客到訪參觀，網路討論聲量非常高！

▲快來光臨千塘國燈區和寶可夢相見。（圖／觀旅局提供）

中「驚見！塘緣卡比獸」12 公尺的巨型卡比獸坐臥在青塘園草地上，巨大可愛的外型不論在現場、在機捷上都好拍，掀起討論熱潮，自2月7日A19區光臨千塘國燈區開展後，吸引眾多喜愛寶可夢的遊客到訪參觀，網路討論聲量非常高！為此，桃園市政府驚喜宣布，從2 月 15 日起至2月23日安排「寶可夢快閃見面會」，天天再加碼舉辦寶可夢快閃見面會，周一至周五晚間 8 點、周六、周日下午 3 點、 4 點及晚間7點（遇雨取消），在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢將與遊客相見歡，歡迎來訪的遊客們與他們合影留念，紀錄2025台灣燈會的美好回憶！

台灣燈會「光臨千塘國」燈區以國際級規模打造，更是首次與日本超人氣的「寶可夢」合作，無論是巨型卡比獸、皮卡丘，以及寶可夢小提燈，都廣受大小朋友喜愛。特別是「寶可夢提燈」與「2025 台灣燈會在桃園紀念特典卡」，自 2 月 7 日每日14時起開始發放以來，每天不到13時就吸引大批遊客前來；除此之外，「光臨千塘國」洽溪路上還有免費的「寶可夢集換式卡牌遊戲 Trainers「Camp」體驗，也深受玩家喜愛。

2025台灣燈會A18及A19燈區活動只到2月23日，想一睹卡比獸、皮卡丘，還有代表蛇年與桃園在地特色的「奇遇巨獸」、「桃獸」、「好彩桃」，以及「千塘 光池」的朋友們，搭高鐵、機捷或燈會期間接駁車光臨千塘國，停車問題、交通問題通通不用煩惱，呼籲遊客朋友們把握時間，歡迎光臨千塘國！