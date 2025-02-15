不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年元旦起，旅宿業全面實施「一次性用品」管制新規，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等用品都不提供，若民眾出遊住宿要自行攜帶。就有網友抱怨，覺得去住旅館沒有某樣用品最困擾，「我就問，誰去住飯店會自己帶室內拖？整個莫名其妙欸！」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「去住旅館沒有室內拖？」文中直呼「我就問誰去住飯店會自己帶室內拖？整個莫名其妙欸！」覺得這樣很不符合人性。他也在留言處說，如果真的沒帶，就算去超商買，可能也只穿一次。

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看到貼文後，就有人也有感，「今年出差四次，全都沒拖鞋」、「看演唱會，住高雄飯店沒提供室內拖」、「我過年去花東住了三間不同民宿，都沒提供」、「真的會忘記帶」、「很多都沒提供了。」

不過，也有網友表示，「會帶啊，紙做的去浴室又不好用」、「住旅館都會帶拖鞋，吃宵夜吃早餐方便」、「我會耶！我習慣用自己的東西，大小剛好，而且感覺也比較舒適」、「我會，因為腳太大，飯店提供的都穿不下。」

事實上，環保署已公告，自2025年1月起「禁用一次性旅宿備品」，業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列。若違反規定，將依「廢棄物清理法」可處1200元至6000元罰鍰。雖然並不含一次性拖鞋，但許多飯店已經不再提供。