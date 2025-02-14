台中新光三越氣爆「天然氣公司速澄清」　網拋出1疑問：好玄

▲新光三越台中中港店發生氣爆。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，根據警消初步調查，疑似是12樓拆除施工導致瓦斯氣爆，欣中天然氣公司則回應，「並無任何天然氣管線相關工程進行或施作之情。」對此，就讓不少網友疑惑，為何有這麼多人都稱有聞到瓦斯味呢？

欣中天然氣公司針對氣爆回應，「應新光三越百貨公司台中中港店櫃位調整及整修之要求，就既有櫃位之瓦斯表進行拆卸並對天然氣管路施以封塞完畢，且本公司今日（指13日）於新光三越百貨公司台中中港店並無任何天然氣管線相關工程進行或施作之情」。

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▲欣中天然氣公司發布新聞稿。（圖／翻攝自欣中天然氣公司官網）

欣中天然氣公司表示，他們的技術人員經勘查後，確認天然氣管外觀及封塞塞頭都完整正常，同時也以天然氣專用激光器材，確認無瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒現象，「初步排除氣爆肇因與天然氣有關」。

台中市消防局長孫福佑13日則表示，經火調人員初步調查，認定事故點是12樓發生瓦斯氣爆，現場工人也向火調人員、檢察官證稱有聞到瓦斯味，但味道究竟從哪裡傳出，仍待檢方進一步調查。

對此，就有不少網友在PTT和臉書上討論此事，「多人受訪說有聞到瓦斯味」、「就說有聞到瓦斯味了」、「現場人員就說，有瓦斯味」、「封住就不會漏氣嗎？好玄」。也有網友表示，「工人肯不肯說就不知道了，現在就是互撇責任的時候」、「沒人會承認啊」。

▼天然氣俗稱天然瓦斯。（圖／翻攝自欣中天然氣公司官網）