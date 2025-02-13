「外面都消防車的聲音！」台中新光三越氣爆　在地人：爆炸聲超大

記者曾筠淇／綜合報導

在台中的新光三越今（13）日上午驚傳氣爆，位於11、12樓美食街疑似改裝時發生氣爆，現場傳出有4名民眾遭炸飛，一名女性失去呼吸心跳緊急送醫、另有一名男性遭炸飛當場死亡。針對此事，就有不少網友表示，「外層皮都掉了」、「哇靠，爆很大」，還有在地人透露相關情況。

在台中的新光三越今（13）日上午驚傳氣爆，位於11、12樓美食街疑似改裝時發生氣爆。稍早爆炸瞬間畫面曝光，只見建物碎片噴飛，一樓滿地都是碎玻璃；至於內部畫面，天花板、牆壁磁磚碎裂，散落一地，詳細爆炸原因尚待進一步釐清。

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▲台中新光三越今（13）日驚傳氣爆。（圖／翻攝自記者爆料網）

稍早有不少網友在PTT的TaichungBun板上直呼，「好扯喔，窗戶爆掉」、「整層外牆爆開耶，也太可怕」、「看照片氣爆威力很大，把整個新光樓層外牆都炸開」、「好扯，好嚴重」。

還有其他網友透露，「公司在附近，氣爆聲很大，嚇爛」、「超可怕，剛好在遠百，超大聲以為是地震」、「剛剛在裡面，正門有東西倒下來，壓到人了」、「我在附近，玻璃也震很大」、「爆炸聲超大，很可怕」、「以為是打雷聲，非常大聲」、「現在外面整個救護車、消防車的聲音」、「難怪消防車一直響」。