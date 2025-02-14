▲ 「無限樂園」點亮2025台灣燈會 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

2025台灣燈會主燈「無限樂園」12日正式點燈！中華電信已連續27年贊助燈會主燈，今年以AI技術與永續環保為核心，融合球體與幾何元素，並搭載AI動作捕捉技術，展現千變萬化的科技藝術之美。中華電信董事長簡志誠親自出席點燈儀式，邀請全台民眾及海外遊客共襄盛舉，並於燈會現場設立AI與永續科技體驗攤位，結合竹藝手作，呈現科技與環保並存的未來願景。

▲▼中華電信連續27年贊助燈會主燈，今年以AI與永續環保打造科技藝術之美 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「無限樂園」主燈以現代抽象的無限符號為核心，結合多樣幾何造型，打造出充滿未來感的科技樂園意象，並融入AI技術與動作捕捉，呈現獨特的視覺語言。開燈典禮與祈福儀式於12日晚間19時登場，璀璨燈光照亮夜空，現場人潮湧動，氣氛熱烈。

燈會現場中華電信攤位還有「AI變臉」體驗成為焦點，民眾只需上傳照片，即可透過AI技術變身為各種喜慶角色，創造專屬的節慶造型，吸引許多民眾躍躍欲試。參與體驗的「小龍女」口水與詩雅直呼：「很有趣，我覺得很好玩，重點是我根本不知道自己會變成什麼樣子！」另一位民眾則說：「燈會結合環保理念，讓逛燈會的同時，也能體驗永續環保的概念，這樣的設計真的很有意義！」

▲▼中華電信攤位「AI變臉」透過AI技術變身為喜慶角色，還有許多中華電信科技體驗，讓民眾實際體驗創新魅力。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信攤位不僅帶來AI科技互動，還融入竹藝手作，讓民眾親手製作竹燈籠，體驗傳統工藝與環保設計的結合。參與活動的林小姐分享：「我原本擔心AI變臉技術會讓五官看起來不自然，但沒想到無論選男生或女生，看起來都很自然！」她還表示：「我剛剛體驗了竹藝手作，編織了一個竹球，還能與燈會的小提燈結合，覺得相當可愛！」

對於今年燈會科技與永續並進的特色，中華電信董事長簡志誠表示：「AI是全球趨勢，中華電信希望透過燈會展示AI應用，讓民眾了解AI能夠實現哪些應用。」他強調：「我們每年都特別贊助主燈，也會融入當年度的特色元素。今年特別結合AI技術，讓燈會更加科技化。」

▲▼中華電信積極投入竹林復育計畫，預計4年內完成33公頃，現場也運用採收竹子讓民眾DIY體驗成為可愛燈籠飾品。（圖／記者鄭遠龍攝）

在ESG（環境、社會、治理）方面，中華電信也積極推動永續發展。簡志誠表示：「我們推動減碳行動，承諾8年內種植15萬棵樹，目前已種植超過4萬棵。此外，我們也積極投入竹林復育計畫，預計4年內完成33公頃，今年已達8公頃。」

除了AI與竹藝體驗外，中華電信攤位還設有《Pokémon GO》補給站，民眾可透過遊戲互動獲取限定贈品。燈會期間，現場也安排魔術、雜技等街頭藝人表演，為活動增添更多驚喜與樂趣。中華電信強調，未來將持續以AI技術與永續理念，帶給民眾更創新的科技體驗與綠色生活方式。

▲中華電信董事長簡志誠（右二）攜手桃園營運處曾伯達總經理（左一）、行動北區營運處廖榮富總經理（左二）、張世忠主任秘書（右一）共同啟動活動，中華電信表示未來將持續結合AI技術與永續理念，為民眾帶來創新科技體驗及綠色生活方式。（圖／記者鄭遠龍攝）