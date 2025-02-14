　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「無限樂園」點亮2025台灣燈會！中華電信AI科技×竹藝共創永續未來

▲ 「無限樂園」點亮2025台灣燈會 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

2025台灣燈會主燈「無限樂園」12日正式點燈！中華電信已連續27年贊助燈會主燈，今年以AI技術與永續環保為核心，融合球體與幾何元素，並搭載AI動作捕捉技術，展現千變萬化的科技藝術之美。中華電信董事長簡志誠親自出席點燈儀式，邀請全台民眾及海外遊客共襄盛舉，並於燈會現場設立AI與永續科技體驗攤位，結合竹藝手作，呈現科技與環保並存的未來願景。

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中華電信連續27年贊助燈會主燈，今年以AI與永續環保打造科技藝術之美 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「無限樂園」主燈以現代抽象的無限符號為核心，結合多樣幾何造型，打造出充滿未來感的科技樂園意象，並融入AI技術與動作捕捉，呈現獨特的視覺語言。開燈典禮與祈福儀式於12日晚間19時登場，璀璨燈光照亮夜空，現場人潮湧動，氣氛熱烈。

燈會現場中華電信攤位還有「AI變臉」體驗成為焦點，民眾只需上傳照片，即可透過AI技術變身為各種喜慶角色，創造專屬的節慶造型，吸引許多民眾躍躍欲試。參與體驗的「小龍女」口水與詩雅直呼：「很有趣，我覺得很好玩，重點是我根本不知道自己會變成什麼樣子！」另一位民眾則說：「燈會結合環保理念，讓逛燈會的同時，也能體驗永續環保的概念，這樣的設計真的很有意義！」

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中華電信攤位「AI變臉」透過AI技術變身為喜慶角色，還有許多中華電信科技體驗，讓民眾實際體驗創新魅力。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信攤位不僅帶來AI科技互動，還融入竹藝手作，讓民眾親手製作竹燈籠，體驗傳統工藝與環保設計的結合。參與活動的林小姐分享：「我原本擔心AI變臉技術會讓五官看起來不自然，但沒想到無論選男生或女生，看起來都很自然！」她還表示：「我剛剛體驗了竹藝手作，編織了一個竹球，還能與燈會的小提燈結合，覺得相當可愛！」

對於今年燈會科技與永續並進的特色，中華電信董事長簡志誠表示：「AI是全球趨勢，中華電信希望透過燈會展示AI應用，讓民眾了解AI能夠實現哪些應用。」他強調：「我們每年都特別贊助主燈，也會融入當年度的特色元素。今年特別結合AI技術，讓燈會更加科技化。」

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中華電信積極投入竹林復育計畫，預計4年內完成33公頃，現場也運用採收竹子讓民眾DIY體驗成為可愛燈籠飾品。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在ESG（環境、社會、治理）方面，中華電信也積極推動永續發展。簡志誠表示：「我們推動減碳行動，承諾8年內種植15萬棵樹，目前已種植超過4萬棵。此外，我們也積極投入竹林復育計畫，預計4年內完成33公頃，今年已達8公頃。」

除了AI與竹藝體驗外，中華電信攤位還設有《Pokémon GO》補給站，民眾可透過遊戲互動獲取限定贈品。燈會期間，現場也安排魔術、雜技等街頭藝人表演，為活動增添更多驚喜與樂趣。中華電信強調，未來將持續以AI技術與永續理念，帶給民眾更創新的科技體驗與綠色生活方式。

▲「無限樂園」點亮2025台灣燈會！ 中華電信AI科技×竹藝共創永續未來▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信董事長簡志誠（右二）攜手桃園營運處曾伯達總經理（左一）、行動北區營運處廖榮富總經理（左二）、張世忠主任秘書（右一）共同啟動活動，中華電信表示未來將持續結合AI技術與永續理念，為民眾帶來創新科技體驗及綠色生活方式。（圖／記者鄭遠龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越「急轉彎取消」
新光三越「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更慘重
獨／新光三越今3時段讓員工入館取物　「3項規定」曝光
台中三越氣爆！樓下餐廳怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影
厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達強烈等級
快訊／一家7口「2歲女童」頭部重創　ICU搶命中
差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「無限樂園」點亮2025台灣燈會！中華電信AI科技×竹藝共創永續未來

通訊行「絕版4G 499吃到飽」賀開幕　同行祭情人節優惠刺激買氣

Apple TV正式推出Android版　擴大用戶數搶新客源

GPT-4.5和GPT-5快要來了！奧特曼預告：免費版ChatGPT也能用

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

「無限樂園」點亮2025台灣燈會！中華電信AI科技×竹藝共創永續未來

通訊行「絕版4G 499吃到飽」賀開幕　同行祭情人節優惠刺激買氣

Apple TV正式推出Android版　擴大用戶數搶新客源

GPT-4.5和GPT-5快要來了！奧特曼預告：免費版ChatGPT也能用

尪送情人節禮物「踩到禁忌」！《黑澀會》Apple一招破解：馬上給10塊

新光三越氣爆就醫增至37人！衛福部：14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

鋒面尾周日夜襲　下波冷氣團冷很久「最凍跌破10度」

新光三越氣爆炸飛磚牆！墜12F砸死2澳門旅客　現場封鎖清理畫面曝

骨科名醫「流感併發心肌梗塞」猝逝　醫示警10大前兆

防氣爆釀死傷！高雄10百貨商場全面消防安檢　稽查結果出爐

台中新光三越氣爆奪4命！警消重返現場尋真相　檢搭棚設相驗中心

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

蔡允潔「做人」一次就中　二胎性別曝光為氣爆事件祈禱

【這下完了】男童拿玩具箱頻敲電視 下秒K爆螢幕整片黑掉

3C家電熱門新聞

通訊行絕版4G 499吃到飽賀開幕

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

宅神黃豪平五天不出門靠它樣樣行

蘋果春季新品無預警上架

Apple TV正式推出Android版

奧特曼預告：GPT-4.5和GPT-5快要來了

中華電信2025台灣燈會　AI科技×竹藝創永續未來

信義區爆人潮「排隊搶領S25」

Panasonic品牌名稱不會改變　台灣市場相關事業無影響

電信三雄三星S25系列資費出爐

IG青少年帳號未滿16歲全設不公開

因惡搞而生的YouTube掀影視革命

限！GTAV脫衣舞孃能讓你愛撫

DeepSeek-V3 API服務蜜月期結束

更多熱門

相關新聞

樂天團長讚台灣應援「很完美」

樂天團長讚台灣應援「很完美」

台韓交流賽首戰，台韓兩隊應援團同場較勁，成為球迷熱議的話題。樂天巨人應援團長趙志勳稱讚台灣應援文化，讓他感到氣氛很好很開心。

台中新光三越氣爆滿目瘡痍！　韓國瑜緊急取消今晚合體盧秀燕看燈會

台中新光三越氣爆滿目瘡痍！　韓國瑜緊急取消今晚合體盧秀燕看燈會

Panasonic「史上最省電PLUS」空調亮相

Panasonic「史上最省電PLUS」空調亮相

台韓交流賽吸引20099人票房亮眼

台韓交流賽吸引20099人票房亮眼

啦啦隊IU來了！台韓應援激情對決

啦啦隊IU來了！台韓應援激情對決

關鍵字：

燈會中華電信AI科技竹藝環保小龍女啦啦隊

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面