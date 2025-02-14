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台中新光三越氣爆...他想起「衛爾康大火」　網見農曆：剛好30年

▲▼ 台中新光三越氣爆，都發局、土木技師公會、結構技師公會都到場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲新光三越發生氣爆後，都發局、土木技師公會、結構技師公會進行一番勘查。（圖／記者白珈陽攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，以農曆來說，是正月16日。有網友發現，衛爾康餐廳大火發生在1995年2月15日，當天也是正月16日。兩起事件都引發高度關注，也有不少網友討論。

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，根據警消初步調查，疑似是12樓拆除施工導致瓦斯氣爆。不過詳細原因，仍待調查。

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台中的衛爾康餐廳大火發生在1995年2月15日晚上7時，當時一樓吧台附近的瓦斯管線破裂，但沒人發現，直到外洩的瓦斯被火焰引燃，整個火勢蔓延開來，餐廳員工才反應過來。火災發生當下，許多人想逃命，但因起火點在出入口旁邊，因此根本過不去。

▲▼ 衛爾康現況 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲衛爾康西餐廳發生大火後，該土地不斷出現求售訊息。（圖／記者陳筱惠攝）

由於其他逃生通道被磚牆、金屬板封死，所以員工、顧客無路可逃，導致64人罹難。台中市政府因未按建築法及消防法規定確實查報、取締，被認定有重大過失及怠慢，賠償了6000多萬元，當時市長林柏榕也因此被監察院彈劾，休職半年。餐廳老闆陳永津則被依「業務過失致死」判5年有期徒刑，並變賣了所有財產，共賠償了上億元。

昨日發生氣爆後，就有網友想起這起嚴重的火災。其中還有人提到，「衛爾康燒死了64人，農曆今天剛好30年」。

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