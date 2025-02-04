快訊／美國對中國進口商品加徵10%關稅　正式生效

▲川普接下來是否會與中國達成協議取消關稅，仍有待觀察。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對中國輸美商品加徵10%關稅的措施，已於美東時間4日零時1分生效。川普3日宣稱會在24小時內與中國進行對話，接下來他是否會與中國達成協議取消關稅，仍有待觀察。

紐約時報指出，川普對所有中國進口加徵10%關稅的措施旨在向北京政府施壓，打擊流入美國的強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）。川普3日曾說，這些關稅只是開胃菜（opening salvo），若無法與中國達成協議，關稅將會非常可觀。

許多中國進口商品目前已面臨10%或25%的關稅，最新的這波關稅將對美國每年從中國購買價值超過4000億美元的商品，加徵10%關稅。川普3日宣稱計畫要與中國國家主席習近平通話，但雙方確切通話時間並未被揭露；白宮官員3日下午表示，對中國進口商品的關稅仍會在4日生效。

針對美國政府祭出的關稅措施，中國大陸4日宣布，將於2月10日起向原產美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅。

▲中美貿易戰再度打響。（圖／路透）

就在數小時之前，川普3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅30天，主要原因是加墨領導人同意採取行動加強邊境安全並打擊販毒。

加拿大總理杜魯道稍早透過社群平台X發文表示，加拿大將派遣近1萬名人員協助保衛美加邊境，會把販毒集團列為恐怖分子，任命官員監管強效類鴉片止痛劑芬太尼，打擊洗錢活動等。另外墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也和川普進行對話，墨西哥將強化管控北部邊境，部署1萬名國家衛隊成員，防堵毒品販運至美國。

BBC指出，川普自稱是關稅支持者，認定這是把就業機會帶回美國、增加稅收、解決美國邊境問題的途徑，也覺得包括西方盟友在內的貿易夥伴利用美國，並把關稅視為報復反擊的方式，他也經常指責中國大陸實施不公平貿易行為。不過川普這次表示，採取關稅措施不僅是出於經濟原因，也希望結束芬太尼禍害。