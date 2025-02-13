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緬甸詐騙園區「1萬人被逮捕驅離」！　克倫邊防軍：將轉交泰國

▲▼克倫邊防軍總書記索奇督（စောချစ်သူ）。（圖／thairath）

▲克倫邊防軍總書記索奇督（စောချစ်သူ）。（圖／thairath）

記者王佩翊／綜合報導

緬甸妙瓦底地區因受到重要武裝力量支援，有大量華裔在此進行電信詐騙，並使用將人騙往泰國再帶到泰緬邊境的方式綁架豬仔，嚴重影響泰國觀光，如今泰國政府決定硬起來打擊相關勢力。泰媒報導稱，妙瓦底的主要武裝勢力「克倫邊防軍」（BGF）近日決定，將逮捕並驅逐所有在當地從事詐騙的人員，涉及人數高達1萬人。

根據泰國媒體報導，緬甸妙瓦底地區的克倫邊防軍總書記索奇督以及高級指揮官貌溫、索丁溫和索牧童在會議上決議，計劃逮捕並驅逐在當地從事電信詐騙的華商及相關人員，自2月13日起，每日通過泰緬第二友誼橋向泰國移交500人，預計涉及人數共1萬人。

泰國副總理兼國防部長普坦表示，緬甸方面已釋放約261名無辜人士和電詐受害者，並計劃進一步釋放約7000人。此外，之前詐騙中國演員王星的團夥也全數被捕。

事實上，最初就是索奇督等人同意華裔在泰緬邊境的妙瓦底地區成立詐騙園區，進行電信詐騙，如今則希望透過「繳交人員」的方式，向泰國證明他們願意配合解決電詐的決心。

報導指出，泰國方面已準備好接受克倫邊防軍移交的1萬名中國人，但仍需先與中國駐泰大使館等相關機構進行溝通，以確保接收工作順利進行。

緬甸詐騙園區將中國人騙去當豬仔的事件層出不窮，然而日前因為中國演員王星也被以「拍戲」名義，遭不肖人士騙到泰國，並綁架至緬甸，輿論瞬間在中國爆發，嚴重打擊泰國觀光。

為此，泰國政府決心整頓，並對緬甸詐騙園區展開了大規模打擊行動，包括斷電、斷網和斷油措施。這些行動不只影響到詐騙園區，就連妙瓦底武裝勢力克倫邊防軍、民主克倫佛教軍都大受打擊，如今部分小型電詐公司已選擇搬遷，而大型電詐公司則是只能降低業務量。

索奇督普坦2月12日表示，緬甸方面已通知泰國，將進一步釋放約7000名無辜人士和電信詐騙受害者。泰國會與被害人的國家聯絡，盡快安排這些人員回國。

此外，普坦也強調，之前把中國演員王星騙到妙瓦底工作的詐騙集團也已被全數捕獲，並將依法處置。

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