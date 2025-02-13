泰對緬詐騙園區斷網斷電！緬釋放260人...7台人待援刑事局回應了



▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

為打擊在泰國緬甸邊境、隸屬緬甸民兵控制的詐騙園區，泰國政府日前對緬甸詐騙園區實施斷電、斷網等鐵腕措施，導致緬甸詐騙園區無網路可上網進行詐騙，緬甸13日宣布從詐騙園區釋放260名外籍人士，其中包含7名台灣人，泰國和台灣警方表示，將針對這些民眾進行人別背景審查，釐清他們是遭綁架販運的被害人，或是到該區工作的黑幫詐團成員。

泰國軍警對外宣稱，邊境指揮中心接到緬甸方面通知，13日將釋回一批在緬甸克倫邦妙瓦底詐騙園區的被害人，該批釋回的260名外籍人士總計來自20個國家，其中包括7名台灣人。泰國政府強調會持續中斷電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸當地由4大家族操持的電信詐騙集團。

但根據外電報導，泰國副總理兼國防部長普譚重申（Phumtham Wechayachai）泰方無意為緬甸釋回的外國人建立庇護中心「他們必須返回自己的國家」台灣刑事局國際刑警科表示，目前7名台灣人先交由泰國軍警收容，刑事局駐泰國聯絡官接獲泰國警方通報後，將先由泰國司法機關進行調查和鑑別，釐清7名台灣人身分及是否為詐騙集團成員，據信目前仍在調查中，7名台灣人尚無法即刻返台，刑事局將會同外交部，透過各種管道持續救援其他受困國人。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

