國人瘋出國「旅行業營收飆31.4%」　國內旅館業反衰退1成

▲國人熱衷出國，帶動旅行社營收攀升。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國人瘋出國，去(2024)年出國高達1662萬8352人次，幾乎快逼近疫情前2019年水準，讓旅行社營收不但比前一年暴增31.4%，受惠機票和住宿調漲，營收更勝於疫情前；不過國內旅館營收反下滑1成。學者分析，該數據顯示國人熱衷出國，而旅館營收減少，除了國旅住房微衰退之外，國際觀光客來台僅恢復7到8成也是原因。

前瞻觀光政策研究室統計分析顯示，2024年旅行社營收高達485億5264萬元，相較2023年的369億5526萬元，大幅成長31.4%，對比疫情前2019年的營收472億6898萬元，也成長2.7%。

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不過國內旅館業方面，2024年營收為60億3926萬元，相較2023年67億6453萬元營收，下滑10.7%，若對比疫情前2019年68億2099萬元營收，也衰退11.5%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，2024年旅行社營收較前一年成長31.4%，旅館業衰退10.7%，但交通業包含航空成長6%，顯示國人熱衷出國的效應。

▲旅行社和旅館業營收統計。（圖／資料來自前瞻觀光政策研究室、ETtoday製表）

黃正聰指出，2024年出國人次1662萬8352人次，比2023年出國人次1179萬5834人次多，也因此出國人數成長也反映在旅行社的業績上，不過去年出國人次尚未比疫情前2019年的1710萬人次還高，但營收卻勝於疫情前，主要是團費變貴，機票調漲5成、旅館也貴2成，帶動營收也攀高。

國人熱衷出國，帶動旅行社營收開紅盤，不過國內旅館業營收卻下滑，黃正聰表示，出國人數幾乎快恢復到疫情前，但國外觀光客來台卻僅恢復7成到8成，加上國旅住宿略降5%到6%，都是旅館業營收減少的原因。

不過，黃正聰看好今年旅館業營收有機會成長。他指出，2024年國際旅客來台減少確實有受到花蓮地震和颱風等天災影響，本來去年1月到3月國際客來台狀況不錯，其中3月更有81萬人次，但4月花蓮大地震後，僅剩61萬，不過隨著地震干擾趨緩，去年12月再攀升到90多萬人次，因此今年國際旅客來台仍有大幅成長空間，預期旅館業營收有機會成長。