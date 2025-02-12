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帶女友飛日本！他省「1筆錢」慘噴更多　大票爆共鳴：沒必要

▲▼機場,行李,託運,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人出國會能省則省，像是搭廉航、吃住都挑比較便宜的選項等等。喜劇演員黃豪平日前發文，分享在日本旅遊的「省錢反而花更多」慘痛經歷，原本想省幾百塊機票選位費，結果卻意外和女友走散，最後還多花了兩千元搭計程車。他感嘆，有時候過度精打細算，反而讓自己身心俱疲，甚至賠上更多金錢與時間。

黃豪平在貼文中寫道，「去日本的第一晚，我省了幾百元，卻多花了兩千元。」因為不想多花選位費，他和女友在飛機上被安排在不同座位，沒想到下機前，他要幫女友開通網路，「結果沒想到好死不死，我們兩個被空服員引導從不同的機艙口出來，在不同的地方等彼此許久，因為她手上沒有手機，我也怎麼樣都找不到她。」

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後來，兩人在機場耗了一個多小時才終於找到彼此。等他們終於相聚，已經錯過可以進市區的便宜電車，身心俱疲的兩人只能搭昂貴的計程車。

他想起過去獨自旅行時，為了省行李寄放費，寧願背著重物走很遠的路，結果回台灣後肩膀拉傷還得看醫生；或是為了省交通費，選擇更便宜但更耗時的交通方式，反而浪費了大量寶貴的時間。他感嘆，「有時候省少少錢，背後所付出的精神心力，可能讓你損失更多。」

黃豪平表示，當自己經濟能力提升後，才發現多花一點錢，往往能換取更大的回報。「假如我們第一時間決定多花幾百元換個位置坐一起，不僅能更早到市區，省下鉅額計程車費，說不定還能多吃一餐？」

最後，他也給自己立下今年的目標：「不要為了小損失斤斤計較，要把既有的支出創造最大的價值。」貼文曝光引發共鳴，「這個故事很適合告訴我身邊的長輩們，希望他們不要為了省錢而累壞自己，謝謝分享」、「感同身受，有時候一些小錢真的沒必要省，因為你是出去玩，不是出去找自己麻煩的」、「完全認同！我以前常常為了省錢，反而花更多（時間） 。」

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