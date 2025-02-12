訂房網「登入會員變貴」最便宜管道曝！旅遊達人傻了：猜不透

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人出去玩會緊盯訂房網，確認最優惠的價格時再下訂。旅遊達人老田近日就發現，用某訂房網查房價，用全部相同的條件搜房（飯店、日期、人數、房型），未登入會員時的房價是2385元，一登入卻變為2634元。測試各種會影響房價變數，最後直呼「真是猜不透你！」話題引發討論。

「眾所周知，Agoda房價是神祕學，老田今天訂房時又再次領教。」老田在粉專「老田鬧著玩粉絲團」分享，他以相同飯店、日期、人數和房型搜尋房價，未登入會員時價格為2385元，但一登入會員，價格竟跳漲至2634元。為了進一步驗證，他進行了一連串測試，結果發現不同連結來源與登入狀態，會影響房價變化：

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1.透過Google Map上的Agoda連結：2385元

2.透過Tripadvisor上的Agoda連結：2281元（最便宜）

3.Google Map連結 + 登入會員：2634元

4.Tripadvisor連結 + 登入會員：2497元

5.無痕模式的Agoda：2807元

6.無痕模式 + 登入會員：2807元

這樣的價格變化讓老田直呼，「Agoda～我真是猜不透你啊！」並在留言處表示，「同一間房有五六種房價，整個昏！」此外，他提醒，如果訂的是「可免費取消」的國外房間，在台幣模式下一定要選「立即付款」，「如果選了『延後付款』，扣款時會被多收5%。」

貼文引發熱論，「Agoda之訂房神秘演算法。如果被『只有今天』、『倒數優惠』、『賺到了』、『現金回饋』這些行銷字眼給吸引了，小心，都只是幌子」、「如果同一個房間，同一天你來回多看幾次，你會發現房價越看越貴；你放著不理他大約幾個小時後又恢復初始價格了…飢餓行銷真的很壞。」、「對，最後為了一間房，搞到精神分裂。」

其中，就有內行人留言，「我跟您一樣已經玩得透徹。周三、周六、周日還會比較低價。即使訂了，還是會來回比價，訂低放掉高的」、「要小心移除所有它的程式，不然就換機器，但不要登入譬如谷歌啦點點的，因為它可能也會認出你的身份」、「可以先用Google 看過房價後再決定官網或哪個平台訂。我最近訂北海岸某間海邊飯店，結果 trip 和易遊網最便宜，連官網自己都沒賣這個便宜的房間。」