拚千萬國際客「搭高鐵買一送一」延至年底　觀光研訓院今年掛牌

▲觀光署今年將對來台國際旅客續推高鐵買一送一優惠。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

去年千萬國際旅客來台未達標，僅786萬人次，今年要續拚破千萬大關，觀光署持續攜手高鐵針對國際旅客推出兩人同行「搭高鐵買一送一」，優惠延長到今年底，並與商業署研商國外旅客減稅或免稅可行性，並在2年內耗資3億元推動觀光研訓院培訓人才，提升台灣觀光水平。

去年國際旅客786萬人次來台，觀光署副署長林信任表示，去年來台最多的國際旅客第一名為日本客，約有近132萬人次；第二名為港澳，有將近132萬人次；第三名為韓國客，有約101萬人次；第四名為美國旅客，約有65.5萬人次，主要受惠美國來台灣航班一周有147班，加上星宇等航空公司開航，每周可破150班。

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林信任指出，來台國際客第五名則是菲律賓旅客，去年約有47萬，為新南向國家第一名，主要是菲律賓經濟所得提升，加上台灣觀光代言人運用策略拉了不少旅客，並推出5千元消費金對來台自由行有吸引力，菲律賓來台機票很便宜，如果抽到等於免費，是很大誘因；第六名為馬來西亞旅客，有43.8萬人次，跟新加坡一樣。對台灣比較大的挑戰，是大陸觀光對很多國家提出免簽紅利，在爭取東南亞鄰近國家市場是很大的競爭，台灣以行銷和產品面取勝。

由於觀光署過往攜手高鐵推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠，為持續刺激國際旅客來台，並到中南部旅遊，觀光署長周永暉也宣布，「搭高鐵買一送一」專案與高鐵剛簽約確定優惠延續，今年度仍會繼續推動，優惠延長至今年底。

此外，觀光署也與商業署研商合作，周永暉表示，目前還沒有更具體內容，不過減稅或免稅對外國客來說滿便利的，也比較有吸引力，也會樂於來該國旅遊，因此會朝這方向討論可行性，商業署也常辦活動，也希望擴大國際旅客來台灣喝咖啡，規劃今年辦咖啡節活動，如何行銷和一炮而紅，相關細節還在構思，預計最早6月、最晚9月推出。

除推動誘因吸引國際客來台外，觀光署為提升台灣觀光水平，也將成立觀光研訓院，周永暉指出，觀光研訓院未來將有兩個中心，一個是戰略規劃跟數據分析中心，另一個中心是培訓中心，協助培訓觀光人才考證，將是未來兩個核心業務。

周永暉表示，行政院希望觀光研訓院今年可以掛牌成立，預計2年內投入3億元，初步規劃組織約有30人到50人，其中2億元將先投入協助觀光人才培訓，鼓勵業者提升，包括永續觀光等訓練課程，也有智慧觀光如何應用AI等培訓課程，很多觀光單位需要培訓教育協助。