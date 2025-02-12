　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拚千萬國際客「搭高鐵買一送一」延至年底　觀光研訓院今年掛牌

▲桃園機場第一航廈出境大廳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲觀光署今年將對來台國際旅客續推高鐵買一送一優惠。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

去年千萬國際旅客來台未達標，僅786萬人次，今年要續拚破千萬大關，觀光署持續攜手高鐵針對國際旅客推出兩人同行「搭高鐵買一送一」，優惠延長到今年底，並與商業署研商國外旅客減稅或免稅可行性，並在2年內耗資3億元推動觀光研訓院培訓人才，提升台灣觀光水平。

去年國際旅客786萬人次來台，觀光署副署長林信任表示，去年來台最多的國際旅客第一名為日本客，約有近132萬人次；第二名為港澳，有將近132萬人次；第三名為韓國客，有約101萬人次；第四名為美國旅客，約有65.5萬人次，主要受惠美國來台灣航班一周有147班，加上星宇等航空公司開航，每周可破150班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林信任指出，來台國際客第五名則是菲律賓旅客，去年約有47萬，為新南向國家第一名，主要是菲律賓經濟所得提升，加上台灣觀光代言人運用策略拉了不少旅客，並推出5千元消費金對來台自由行有吸引力，菲律賓來台機票很便宜，如果抽到等於免費，是很大誘因；第六名為馬來西亞旅客，有43.8萬人次，跟新加坡一樣。對台灣比較大的挑戰，是大陸觀光對很多國家提出免簽紅利，在爭取東南亞鄰近國家市場是很大的競爭，台灣以行銷和產品面取勝。

由於觀光署過往攜手高鐵推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠，為持續刺激國際旅客來台，並到中南部旅遊，觀光署長周永暉也宣布，「搭高鐵買一送一」專案與高鐵剛簽約確定優惠延續，今年度仍會繼續推動，優惠延長至今年底。

此外，觀光署也與商業署研商合作，周永暉表示，目前還沒有更具體內容，不過減稅或免稅對外國客來說滿便利的，也比較有吸引力，也會樂於來該國旅遊，因此會朝這方向討論可行性，商業署也常辦活動，也希望擴大國際旅客來台灣喝咖啡，規劃今年辦咖啡節活動，如何行銷和一炮而紅，相關細節還在構思，預計最早6月、最晚9月推出。

除推動誘因吸引國際客來台外，觀光署為提升台灣觀光水平，也將成立觀光研訓院，周永暉指出，觀光研訓院未來將有兩個中心，一個是戰略規劃跟數據分析中心，另一個中心是培訓中心，協助培訓觀光人才考證，將是未來兩個核心業務。

周永暉表示，行政院希望觀光研訓院今年可以掛牌成立，預計2年內投入3億元，初步規劃組織約有30人到50人，其中2億元將先投入協助觀光人才培訓，鼓勵業者提升，包括永續觀光等訓練課程，也有智慧觀光如何應用AI等培訓課程，很多觀光單位需要培訓教育協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊
快訊／每人普發1萬元？　財部：依法要優先減債
李宗瑞又得獎！　「讓家人看見改變與自省」
快訊／鹿港3人一氧化碳中毒！男口吐白沫昏迷　2歲女童送醫
快訊／陳怡君疑涉貪　檢帶回10人調查
快訊／檢調搜索帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白
刮中2000萬霸氣「留言送1千」！　律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿北車禍送急診！照完X光「突下劈一字馬」　全場驚呆了

刮中2000萬霸氣「留言送1千」！律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

回憶殺！藍寶石歌廳集「百座金獎卡司」含金量高　孝親粉手刀搶票

看完YTR錫蘭揭密心靈課程　他愣「大學宿營也是同手法」！爆共鳴

拚千萬國際客「搭高鐵買一送一」延至年底　觀光研訓院今年掛牌

喜歡療癒系情人還是追求心動感？超準心測解析你內心深處的愛情渴望

在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」　時薪驚呆一票人

諾羅病毒肆虐！1人中標「全家團滅」　醫籲：嚴防開學群聚感染

遭爆與台大教授共用小三　成大副校長否認出軌：僅學術諮詢

錫蘭2.3hrs長片揭心靈課真相！她劃重點：邪教慣用「6手法」

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

阿北車禍送急診！照完X光「突下劈一字馬」　全場驚呆了

刮中2000萬霸氣「留言送1千」！律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

回憶殺！藍寶石歌廳集「百座金獎卡司」含金量高　孝親粉手刀搶票

看完YTR錫蘭揭密心靈課程　他愣「大學宿營也是同手法」！爆共鳴

拚千萬國際客「搭高鐵買一送一」延至年底　觀光研訓院今年掛牌

喜歡療癒系情人還是追求心動感？超準心測解析你內心深處的愛情渴望

在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」　時薪驚呆一票人

諾羅病毒肆虐！1人中標「全家團滅」　醫籲：嚴防開學群聚感染

遭爆與台大教授共用小三　成大副校長否認出軌：僅學術諮詢

錫蘭2.3hrs長片揭心靈課真相！她劃重點：邪教慣用「6手法」

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

夫妻Telegram「彩虹符號」販毒　警扮買家超商逮人抄出10包

獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職！網勸先做1事

生活熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

全台下3天！　雨最大時間曝

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

護理師爆離職潮！急診爆滿「病患躺地插管」

更多熱門

相關新聞

店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼了

店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼了

一名女網友上個月搭高鐵返鄉過年，等待的過程中，她看到有櫃位在賣補品，便想拿個DM參考，當時店員熱情介紹，又主動給她試喝，後來她也爽快地買了兩包，怎料剛剛試喝的也被算錢，讓她感受很差，直呼「這算強迫消費嗎？還是我少見多怪了。」

印度企業獎勵旅遊「首發團800人抵台」　經濟效益估破3千萬

印度企業獎勵旅遊「首發團800人抵台」　經濟效益估破3千萬

即／高鐵旅客突無呼吸心跳！台中站被送下車搶救

即／高鐵旅客突無呼吸心跳！台中站被送下車搶救

台灣燈會明開燈「高鐵加開95列車」　尖峰班距不超過15分鐘

台灣燈會明開燈「高鐵加開95列車」　尖峰班距不超過15分鐘

陳世凱期許台灣觀光「四平八穩」　米其林評比今年增2城市

陳世凱期許台灣觀光「四平八穩」　米其林評比今年增2城市

關鍵字：

觀光國際旅客觀光客高鐵研訓院觀光署觀光研訓院

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面