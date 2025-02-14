視察台中新光三越氣爆　卓榮泰：不允許第二次危害發生

▲行政院長卓榮泰聽取台中新光三越百貨氣爆事故救復情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台中新光三越13日上午突然發生氣爆意外，強大爆炸威力炸毀建物12樓的美食街，瓦礫碎片散落一地，造成4人死亡34人受傷。行政院長卓榮泰今（14日）前往台中視察了解案件及後續處置，要求相關單位要對還在醫院的受傷民眾，給予最好的醫療照顧；此外，也要釐清事故原因，中央與地方要持續合作，不允許第二次的危險傷害發生。

卓榮泰說，昨天發生這麼一件重大不幸的事情，讓國人都深感到不捨跟遺憾，相信任何一個國人都會希望政府跟業主都要協力把善後的工作做好，尤其對不幸罹難的這些朋友，我們要做到最好的關懷跟安排。

卓榮泰表示，受傷的（民眾），也一定要提供最好的醫療照顧服務，也給家屬最大的一個安慰跟致意。此外，也注意到有多位的外籍、澳門籍的旅客，要更加的注意，他們後續一些親屬往來探視的交通上的安全。

至於在整個大樓結構的安全，卓榮泰說，會要求相關部會特別的注意，也希望地方政府能夠注意，絕對不要發生第二次的影響跟危險；至於在大樓裡面工作的員工，我也請勞動部要協同地方政府注意到員工的生活照顧，不要因此讓他們的生活進入一種困難的狀況。

卓榮泰指出，中央與地方要持續合作，調查清楚了解原因，肇因是否未落實相關規範，應要有進一步責任上的處理；他強調，不允許第二次的危險傷害發生，要積極督導業者做到。另外，卓也感謝第一線警消醫護人員，在中央地方合作下，最快時間讓事件程度有所掌握與處理。

「在這個時候是我們團結，而且能夠大家把握住各個工作的崗位、負起不同責任的時候。」卓榮泰相信，國人也都是這樣的心情，期待大家給中央政府、地方政府、業主更多更多的鼓勵，讓大家把事情做好，這樣才是好的方法。