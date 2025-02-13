交通部、內政部攜手完成「789處路口道安改善」　行人事故下降25%

▲交通部及內政部於行政院會報告「道安及路口改善」辦理情形。（圖／交通部及內政部提供）

記者郭運興／台北報導

交通部及內政部今(13日)行政院會報告「道安及路口改善」辦理情形，說明113年度補助地方政府推動799處行人易肇事路口以及公路局轄管省道路口改善作業相關辦理情形，期許透過實質之工程建設，共同改善用路環境，提升整體交通安全。內政部長劉世芳表示，截至目前完成789處行人易肇事路口改善，達成率98%。另針對去(113)年7月底已完成的129處路口進行短期成效分析，相較112年同期，總事故下降12.5%，行人事故下降25%，顯示改善措施發揮成效，有效減少交通意外事故發生。

交通部指出，經由中央及地方共同努力，113年1至11月道路交通事故計355,491件（比112年同期減少12,336件，-3.4%），473,213人受傷（比112年同期減少19,410人，-3.9%），造成2,675人死亡（比112年同期減少99人，-3.6%），機車、高齡者、酒駕、行人均較112年同期減少；至於縣市部分，與112年同期比較，桃園市在30日整體死亡人數（增加39人）最多，惟桃園市近期積極推動改善作業，113年11月單月死亡人數19人已較112年同期30人減少11人。

交通部再指，為提升營造行人安全環境，行政院責成內政部、交通部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，並優先改善路口工程，其中中央補助地方之799處路口經內政部及交通部積極協助地方辦理改善作業，截至114年2月11日已完成789處，剩餘10處亦由地方政府全力趕辦中，預定於114年3月底前完成。

交通部公路局113年就轄管省道導入風險管理、預防性概念完成2,978處省道路口改善，並就113年9月底前完工之889處路口進行短期改善成效統計分析，至113年12月底未有造成人員當場或24小時內死亡之A1事故，造成人員受傷或超過24小時後死亡之A2月平均事故件數相較過往3年(110-112年)亦有減少，具有改善成效，114年將賡續推動5,000處省道路口改善以及完成至少400處省道路口照明改善。

交通部強調，將持續督導公路局持續追蹤改善後事故資料，分析改善效益及吸取經驗，以求未來辦理改善事宜更趨完善道路交通安全改善工作需要各部會共同努力，除工程面向針對道路設計及硬體設施的改善之外，亦將同時透過教育宣導國人安全駕駛行為與行人交通安全意識、強化監理管理機制及落實執法，由中央及地方共同在各個層面提升人行環境的安全性。

另外，內政部長劉世芳表示，建置「以人為本」的通行環境是行政院「五打七安」重點政策之一，自113年起內政部持續與交通部、地方政府就危險、易肇事路口等重要通行節點進行改善措施，截至目前共同完成789處行人易肇事路口改善，達成率98%，尚有彰化縣、屏東縣仍持續辦理中。另針對去(113)年7月底已完成的129處路口進行短期成效分析，113年8至10月份事故件數相較112年同期減少，總事故下降12.5%，行人事故下降25%，顯示改善措施已發揮成效，有效減少交通意外事故的發生。

劉世芳指出，去年主要針對危險路口進行點的改善，實為改善道路安全的起點，地方政府仍須加倍努力，綜合考量地區交通衝擊、沿路店家影響及各項障礙物排除等問題，分年逐步改善，連點成線，並擴大成面，提供連續無障礙的安全步行環境；另中央亦訂有相關規範，仍請地方政府積極落實，以回應各界民團對於道路環境改革之訴求，加快國內人行路網建置及保障用路人安全。

劉世芳補充說明，內政部督導地方政府在全國辦理行人易肇事路口改善，包括：增設庇護島93處、行穿線及距離調整341處、路口人行道擴大及建置安全停等空間367處、優化路口照明113處；以及增設號誌、標線與標誌277處等相關路口安全改善措施。

最後，劉世芳強調，為持續改善國內人行環境品質，中央跨部會及民間團體合作不間斷，包括持續精進法規、政策與補助計畫，並舉辦全民參與街道改善平臺，擴大民眾參與；最後重申道安改善工作，有賴中央與地方共同在工程、教育、監理及執法4大面的努力，方可有效提升用路人安全保障及回應國人對於通行品質提升的期待。