韓國瑜、卓榮泰今午碰面　有共識預算案送出前舉行朝野協商

▲總統賴清德日前召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前召集院際協商，但攸關未來施政的總預算案僵局仍持續，立法院長韓國瑜主張追加預算、行政院長卓榮泰則呼籲進行朝野協商，雙方遲未未取得共識。經過多日喊話，卓、韓兩人今（13日）中午會晤後，行政院透過新聞稿表示，針對賴總統呼籲行政、立法在總預算案送出前，能舉行朝野協商找到妥適解方，卓、韓兩位院長都有相同想法，也同意朝這個方向進行，希望有好結果、讓國家穩定發展。

行政院發言人李慧芝今（13日）表示，卓榮泰院長感謝賴清德總統日前依《憲法》第44條的院際調解權，邀集行政、立法、司法、考試、監察等五院進行國政會商，當天賴總統表示期待五院之間能建立溝通平臺與合作機制，行政院也積極與立法院及考試院聯繫溝通，針對會商中所提到的相關議題進行意見交換。

李慧芝表示，卓院長在今中午便與立法院韓國瑜院長會面商討總預算議題，對於賴總統曾呼籲，希望總預算案在送出立法院之前，能舉行朝野協商以找到妥適解方的立場，卓、韓兩位院長都有相同想法，也同意朝這個方向進行，並希望能有好的結果，讓國家能夠穩定發展。

另外，考試院周弘憲院長也於下午率領許舒翔副院長、劉建忻秘書長、考選部劉孟奇部長、銓敘部施能傑部長、公務人員保障暨培訓委員會蔡秀涓主委等人前來行政院拜會卓院長，針對多項考用合一議題進行意見交換。

李慧芝說，雙方並達成共識將責成相關部會建立院際平臺，召集各用人機關共同投入運作，以縮短考用落差，吸引更多優秀人才投入公務體系。

卓榮泰致詞時首先感謝周院長率領所屬前來行政院，並談到院際之間有許多重要工作需要相互溝通協調，行政院不會只與立法院協商，也會與考試院多充分溝通。卓並強調，「無論外面風風雨雨多麼艱難，但在內部我們有能力去化解各種紛爭，將國家推向一個更健康發展的大道」。

卓榮泰表示，回顧過去，行政院與考試院已有多次成功合作經驗，也期待藉由今日行政、考試兩院共聚一堂，充分聆聽考試院寶貴意見，並依照賴總統於本週一國政會商指示的各項原則，以及會中所達成的三項共同目標，共同努力，讓國家文官體制能夠更加健全。

隨後，行政、考試兩院針對多項議題進行意見交換，包括如何確保醫護人員考試命題質量、如何解決近年公務人員考試部分類科發生明顯錄取不足額現象（如土木工程類科）、如何強化用人機關參與選才及招募，以及如何加強推廣實施國家考試電腦化測驗等議題。

卓榮泰在聽取相關討論後表示，為縮短考用落差，使國家考試試題切合實務運作，並吸引更多優秀人才投入公務體系，行政、考試兩院將責成相關部會建立院際平臺，在行政院方面，將由人事行政總處作為主責窗口，召集各用人機關共同投入運作。

另外，針對國家考試電腦化測驗推廣實施部分，卓榮泰表示，相關部會可先協助盤點高中以上學校具備可供國家考試使用之電腦教室，進一步建置為「考教共用」電腦教室，平時作為學校教學使用，國家考試時又可作為電腦測驗試場使用，後續也請教育部等相關部會共同研議。