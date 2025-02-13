藍委揚言推「普發現金法制化」　行政院喊話互相尊重與溝通

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

財政部日前公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，創下歷史新高。針對國民黨立委揚言拚4月底前完成修法，讓「普發現金」法制化，行政院發言人李慧芝今（13日）回應，希望行政、立法可以好好溝通，且行政院本會期努力推動民生優先法案，希望立法院同樣也以民生為優先。

針對國民黨團喊話要推普發現金法制化？行政院發言人李慧芝說，很感謝全國人民跟政府大家一整年的努力，加上景氣也非常好，所以才會有這樣的稅收超出預期。

李慧芝表示，最終的歲計賸餘的數字，還有待審計部的決算報告，對於接下來使用的部分也是要按照公共債務法還有預算法相關規定，相關使用都是有規範的。

媒體追問，考量朝小野大的狀況，若在野黨強推，可能4月就完成修法？對此，李慧芝說，還是希望行政院跟立法院之間有好的協商機制，也希望大家彼此可以互相尊重跟溝通。

李慧芝提到，行政院本會期努力推出民生優先法案，主要也是希望推動福國利民的政策。她說，相信國人都看得出來，爭議性法案跟民生優先法案間的差距非常大，院長也強調，行政院不斷持續推動跟民生相關議題，希望立法院同樣也以民生為優先。