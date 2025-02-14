Google Maps將墨西哥灣改名「美國灣」　墨總統揚言提告

▲墨西哥總統薛恩鮑姆13日公開表示，如果Google公司堅持將墨西哥灣更名為「美國灣」，墨國政府不排除對該公司提起民事訴訟。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國科技巨擘公司Google在本月10日宣布，順應美國總統川普的行政命令，在Google Maps上將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。對此，墨西哥總統克勞蒂亞‧薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日公開表示，如果Google公司堅持將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，墨西哥政府不排除對該公司提起民事訴訟的可能性。

新任美國總統川普1月20日甫上任即簽署行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，還在2月9日簽署公告，宣布為了紀念「這個意義重大的一天」，將這個日期設立為「美國灣日」。

Google則在2月10日宣布，將墨西哥灣更名為「美國灣」。Google表示，這項變更符合自家政策，亦即透過美國地理名稱資訊系統（GNIS），遵循美國政府的官方地理名稱。並指出這項修改僅限於使用美版Google Maps的用戶，「在美國使用Google Maps的人會看到Gulf of America，在墨西哥的人則會看到Gulf of Mexico。其他地區的用戶則會同時看到這兩個名稱。」

▲Google Maps從2月10日起，將墨西哥灣自動更名為「美國灣」。（圖／達志／美聯社）

▲台灣地區用戶在Google Maps上看到的，會是較為中性版本的翻譯「美洲灣」。（圖／翻攝Google Maps）

美方此舉招致墨西哥政府的強烈反彈，墨國政府曾公開致函Google公司負責人，要求「將Google地圖上『錯誤標示』為美國灣的地區改為『墨西哥灣』」。拉丁美洲多國人士也批評Google公司行為，認為美方此舉「荒謬至極」，凸顯了美國霸權主義和傲慢態度，將加劇與地區國家的矛盾。

據《美聯社》報導，薛恩鮑姆13日上午在墨西哥市國家宮召開新聞發布會，稱美國總統行政令僅限於「美國大陸棚」，因為墨西哥仍控制該海灣的大部分地區。她表示：「我們對自己的大陸棚擁有主權。」

薛恩鮑姆指出，儘管墨西哥政府已致函Google執行長桑德爾‧皮查伊（Sundar Pichai，稱該公司「做法錯誤」，要求立刻糾正錯誤命名，但該公司仍堅持使用這一名稱。薛恩鮑姆對此表示，墨方將考慮採取行動，必要時不排除對Google提起民事訴訟。

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