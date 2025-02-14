黨員關心立委監督實權　黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

▲民眾黨主席補選第二場政見會，候選人黃國昌。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行主席補選第二場政見會，在黨員提問環節，有問及國會職權行使法部分條文被宣告違憲後，未來除了修憲，還有什麼方法可以使人民選出的代議士擁有實質權力？候選人蔡壁如說，在修憲議題上，要擴大智庫、集眾人的力量共同討論；黃國昌則直言，最務實的做法，是在現行的立法院職權行使法中不斷衝撞，讓人民看看民進黨留下什麼樣殘破的國會監督法治，「2028年把賴清德拉下來，才是真正邁向改革的第一步」。

蔡壁如表示，修憲還是要回到符合現代的民生所需，這部憲法已經很舊了，修修補補這麼久，到底應該修成什麼樣的憲法？大家都關心，但民眾黨在國家治理上，更關心的是修憲要符合老百性的民生需求。

蔡壁如表示，政治要落實在生活每一天，這是很重要的結論，至於修憲的部分是眾人的智慧超越個人智慧，共融社會、國家治理，在修憲部分要集合全體力量。民眾黨目前有8位立委，要對抗上個會期的修憲，8位立委辛苦了，但革命尚未成功、同志仍須努力，在修憲議題上，要擴大智庫、擴大國家治理學院，大家一起集合眾人的力量，共同討論，到底需要什麼樣的憲法？

接續發言的黃國昌則說，在台灣的民主憲政秩序下，要有健康的民主就必須要有健康的監督制衡機制，國會改革只是民主國家的ABC。令大家非常遺憾的是，號稱民主進步起家的民進黨，在絕對掌握權力後，面對國會監督完全只想拔掉國會任何監督的牙齒，也因為這樣，民進黨不惜背棄過去的主張，甚至違反過去的諾言。

黃國昌說，在民進黨控制的憲法法庭、綠色大法官主導下，去年完成的劃時代國會改革有部分條文被宣告違憲，修憲當然是終極目標，但是大家只要看一看修憲門檻，這件事情民進黨會同意嗎？如果民進黨會同意，今天台灣民主就不會走到這樣的境界。

黃國昌表示，最務實的做法，是在現行立法院職權行使法中不斷操作、不斷衝撞，讓全台灣人民看看，民進黨到底留給台灣什麼殘破的國會監督法治，「2028年把賴清德拉下來，才是真正邁向改革的第一步」。

▲民眾黨主席補選第二場政見會。（圖／民眾黨提供）