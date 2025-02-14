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高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆缺失　美食街鐵捲門妨逃生

▲▼高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆缺失　美食街鐵捲門妨礙逃生。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆逃生缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為提升高雄市內百貨及大型商場的公共安全，高雄市政府今（14）日由羅達生副市長率領工務局、消防局、勞工局、經發局、欣高瓦斯公司以及建築師公會多點齊發，至百貨公司進行聯合稽查。在稽查過程，發現新光三越百貨三多店鐵捲門，出現影響逃生動線狀況，已要求業者立即改善。

台中新光三越13日發生氣爆案，引發外界關注公安及消防安全問題。高市府今針對美食街與餐廳樓層的安全梯逃生動線是否暢通、瓦斯管線是否洩漏以及消防設備運作等進行檢查。

▲▼高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆缺失，美食街鐵捲門妨礙逃生。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府率隊進行高雄百貨大安檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

上午由高雄市副市長羅達生率隊，首站前往新光三越三多店檢查B2地下美食街樓層及高樓餐廳層，並由欣高瓦斯及消防專技人員利用氣體探測器檢測廚房區域，確認無可燃性氣體數值，檢測結果均符合規定。

不過在稽查過程，發現三多店美食街鐵捲門旁，未設置可開啟的逃生門，萬一發生緊急狀況，鐵捲門放下將影響人員逃生，市府已要求業者立即改善。至於瓦斯管線設備方面，經檢測自動偵測裝置及安全閥均正常運作，未出現異常。

羅達生表示，市府高度重視公共安全問題，因此早在今年1月起，工務局即針對轄區內百貨公司、商場及KTV等辦理60場專案稽查，他也呼籲業者，百貨商場進行整修工程時，務必按照規定提出申報，否則將會進行最嚴厲的處分，而民眾在消費過程中，若對環境安全有疑慮，市府亦鼓勵民眾即時通報，市府相關單位也會迅速處理。

▲▼高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆缺失，美食街鐵捲門妨礙逃生。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府今針對美食街與餐廳樓層的安全梯逃生動線是否暢通、瓦斯管線是否洩漏等進行檢查。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局長楊欽富表示，為維護本市百貨公司美食街公共安全，針對高雄14家百貨公司公安聯合稽查，稽查內容鎖定美食街樓層，除了確認場所的逃生動線是否合規外，一旦發現有不符合逃生安全或妨礙防火區劃的情形，就會要求業者立即改善，且凡查獲違反將處以新台幣6萬至30萬元罰鍰，並要求改善至符合規定為止，情節嚴重者將勒令停止使用。

消防局長王志平也強調，在台中百貨氣爆事故發生第一時間，即通報各大隊加強轄內百貨商場消防安全檢查，並檢視施工中場域是否提報施工期間消防防護計畫及落實天然氣管路警報及遮斷管理機制。

▲▼高雄百貨大安檢！新光三越三多店爆缺失，美食街鐵捲門妨礙逃生。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄百貨大安檢，針對美食街與餐廳樓層的安全梯逃生動線是否暢通、瓦斯管線是否洩漏以及消防設備運作等進行檢查。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前已完成10家百貨商場及大賣場消防安全檢查，現場消防安全設備系統及瓦斯漏氣自動警報設備皆未發現有重大缺失，場域內有施工者皆依規定提報有施工中消防防護計畫。

針對稽查過程中，發現部分場域有施工中櫃位堆放雜物、瓦斯開關閥鬆脫、開關保護套老化等情形，消防局已經現場開立行政指導單要求業者盡速改善，也宣導業者應熟稔瓦斯管路遮斷機制及異常時應變作為，以防範類似事件發生，共同維護公共安全。

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