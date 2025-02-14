碎屍魔突找朋友幫理大光頭　他驚悚回憶嚇破膽：當時已殺2人

▲高雄碎屍魔張介宗原本並非大光頭，而是年前特意找友人理髮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗接連殺害3名婦人，並在住家中將死者分屍，屍塊裝袋丟入前鎮運河中，監視器畫面拍下張嫌棄屍經過，只見他頂著大光頭騎腳踏車來回外出，神情平靜讓人毛骨悚然。不過，張嫌友人今日爆料表示，張嫌並非一直是光頭造型，他在過年前突然被請求幫忙理成光頭，對比時間點，那時已經殺害2婦人，猜想應該是想改變造型躲避查緝。

張嫌涉嫌殺害3婦人分屍，自落網後堅不吐實，至今仍被收押看守所內。不過，張介宗棄屍過程遭監視器錄下，2月3日他至少9度騎著腳踏車、或步行外出，有時頂著大光頭、有時戴著鴨舌帽快速經過，神情看起來十分鎮靜。

▲▼高雄碎屍魔騎腳踏車經過，正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但張嫌友人爆料，張嫌過去是平頭，但在過年前一週突然要求幫他理髮，一度還將友人邀約到住家，也就是「分屍公寓」裡頭理髮。

該名友人當時不斷勸阻，「就要過年了幹嘛理頭髮，這樣不好看！」但張嫌僅稱因為要去台北，最後2人則相約在住家附近的盛興公園，由張嫌帶工具，好友操刀理成大光頭。

友人如今比對時間點，過年前張嫌已經殺害2名婦人，也就是張嫌大嫂以及左營張婦，他推測，張嫌應是因為犯罪，怕後續警方查緝，才特意理成光頭改變造型，想躲避查緝並掩人耳目。

據悉，友人事後曾聽一同在公園聚會的朋友指出，「他好像也是被列在死亡筆記本的其中一人」，慶幸還好當時沒答應去到張嫌家裡，躲過一劫。

不過，刑警大隊大隊長鄢志豪則強調，沒有死亡筆記本一說，也沒有外界所稱「原本要殺的第5人」，根據現場查獲的跡證就是3位。

目前調查大量監視器及相關事證後排除有共犯，至於棄屍次數都還在清查中，目前已投入大量警力比對，仍需要一點時間，但本案並沒有陷入膠著，所有證據都指向兇手就是張介宗。

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