快訊／再尋獲4皮膚組織！碎屍已飄到高雄港區　9天累計尋獲43塊

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄碎屍案備受關注，警方打撈行動今（14）日進入第9天，稍早宣布在27號碼頭渠底南側發現四塊皮膚組織，分別是4*6cm、8*10cm、12*12cm、8*8cm，再加上昨天打撈的2塊，皆尚在鑑識中。

繼11日有民眾在亞灣區撈獲屍塊，經比對確認是林婦的腹部及肚臍後，13日上午又在港區25號碼頭海面打撈到2塊屍塊，緊急送往相關單位進行鑑定。今日打撈行動進入第9天，搜索重點除了前鎮河五號船渠外，也擴大至25-27號碼頭及亞灣區，希望能有更進一步的發現。

▲打撈第9天！3婦屍塊恐飄散高雄港區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼3婦屍塊恐飄散高雄港區，警擴大搜索範圍。（圖／記者吳世龍攝）

今天警方搜索行動進入第9天，刑大技正林孝治表示，因為先前有一塊屍塊在亞灣碼頭被民眾發現，昨天開始警方就針對亞灣區展開搜索，警方強調，從亞灣區一直到五號船渠附近都會盡全力搜索。

稍早警方宣布在27號碼頭渠底南側發現四塊皮膚組織，分別是4*6cm、8*10cm、12*12cm、8*8cm。目前搜索重點放在25-27號碼頭，亞灣區也有派人過去岸巡，進行目視撈搜的動作，河道這邊今天也出動橡皮艇，搭配兩岸步巡目視，會針對涵洞或是河岸石頭留意是否有擱淺的組織。

▲高雄刑大技正林孝治。（圖／記者吳世龍攝）

警方提到，有台南民間團體有表達願支援一組水下攝影機，包含有機械手臂可以夾東西，不過目前設備還沒回來，今天還無法支援。後續規劃搭配中山大學田教授透過掃描式聲納探測器，製作出將河床上障礙物、凸出物標記出來的圖資，再用水下攝影機下去搜索。

警方表示，目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於林婦，另外，張婦則尋獲2塊，包含頭皮及胸部組織。至於第一位遭殺害的被害人也就是張嫌大嫂，至今都未尋獲遺骸。若加上昨日尋獲的2塊屍塊，以及今日打撈到的4塊屍塊，截至14日共累積43屍塊，但仍有6屍塊尚待鑑識確認身分。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）