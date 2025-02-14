川普會晤莫迪　承諾增加軍售「將賣F-35戰機給印度」

▲美國總統川普宣布增加對印度的軍售，其中包括F-35戰機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普13日與印度總理莫迪會晤，並在會後宣布2國達成協議，印度未來將進口更多美國石油與天然氣，以縮小雙方的貿易逆差，而美國自2025年起，也將把對印度軍售數額增加至數十億美元，並為最終向印度出售F-35隱形戰機鋪平道路。此外，美印將共同應對激進伊斯蘭恐怖主義的威脅。

據路透社報導，川普並未透露與F-35軍售相關的具體時間表，美國的對外軍售通常需要數年才可完成，尤其是像F-35這類先進戰機。印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）表示，目前印度尚未正式啟動購買F-35的程序，「目前這個過程仍處於提案階段」。F-35製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也強調，任何相關討論都需通過政府層面協商，並由五角大廈擔任軍售交易的中介。

報導稱，美印軍事合作近年來大幅成長。自2008年以來，印度已同意購買超過200億美元（約新台幣6554億元）的美國國防設備。去年，印度歷經6年談判後，同意採購31架MQ-9B無人機。美國國會研究處報告指出，印度計劃在未來10年投入逾2000億美元（約新台幣6.5兆元）進行軍事現代化。

儘管美印2國近年來的軍事合作愈發頻繁，但俄羅斯仍是印度的長期主要武器供應國，其戰機更佔據了印度軍隊的核心地位。然而，俄烏戰爭爆發後，莫斯科的軍售能力也受到了限制，促使印度轉而向西方尋求武器。近日，有俄羅斯和印度官員透露，俄羅斯提議在印度生產第五代隱形戰機蘇-57，以維持與印度的軍事合作關係。