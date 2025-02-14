成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者郭運興／台北報導

時代力量今（14日）宣布「黨主席暨黨員代表選舉」於12日正式結束，黨主席王婉諭成功連任。對此，王婉諭表示，感謝各位支持，讓她再次當選，這是時代力量創黨十年，第一次黨員直選黨主席，意義非凡，她會帶領時代力量，面對任何挑戰，贏回人民對新政治的信任，重建第三勢力招牌。

時代力量今日公告「黨主席暨黨員代表選舉結果」。黨主席當選人為王婉諭，任期自 2025 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日。黨員代表當選人，共 26 位，另依本黨黨章，當然黨員代表名單為：王婉諭（黨主席）、林彥甫（縣市議員）、廖子齊（縣市議員）、蔡惠婷（縣市議員）、葉忠倫（縣市議員）、王浩（縣市議員）、陳昀志（鄉民代表）。第四屆黨員代表總人數 33 人，任期自 2025 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日。感謝所有候選人與黨員的參與！

對此，王婉諭表示，感謝各位黨員夥伴的支持，讓她再次當選黨主席，繼續為時代力量服務，這是時代力量創黨十年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非凡。

王婉諭直言，她會投入政治，是因為時代力量；她會繼續參與政治，也是因為時代力量，因為自己深信，一個有時代力量的台灣，會是更好的台灣。

王婉諭說，越是紛亂的時局，越需要一顆單純的心，堅定目標、直道而行，她會帶領時代力量，勇敢面對任何挑戰，贏回人民對新政治的信任，給人民更好的選擇，重建這塊進步、本土、第三勢力的招牌，為了這片土地更好的明天，大家一起加油！

▼王婉諭成功當選連任時代力量黨主席。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）