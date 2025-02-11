王婉諭再爆林思銘農會「超貸」3500萬一毛未還　買8千坪農地蓋違建

▲林思銘買近八千坪農地，上方還有一棟違建。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免來勢洶洶，中選會截至昨（10日）已收到44位立委罷免案。新竹縣第二選區立委林思銘同樣在送件名單中。時代力量黨主席王婉諭指出，回顧過去林思銘的農會「超貸」、農地「違建」等爭議，至今未見明確回應，「林思銘忙著指控公民團體的罷免行動「不理性」且「仇恨」，但卻完全不敢回應公民團體所條列出的罷免理由，呼籲林思銘不要顧左右而言他，請站出來回應公民的質疑！」

王婉諭指出，根據吹哨者提供的資訊，2018年5月，時任新竹縣議員的林思銘在新竹寶山買了9筆將近8,000坪的農地，相當於3.5座足球場，總價高達4,500萬，上面還蓋了一棟違建，吹哨者還同步提供了多張違建的實際空拍圖。然而，在2023年12月事件曝光後，林思銘僅表示該筆土地為「信託借名登記」，其管理權、使用權與收益權並不屬於個人所有。

王婉諭表示，但實際上，地籍謄本上的登記原因，根本不是「信託」，而是「買賣」，她質疑林思銘以「信託」作為說詞，實際上就是在迴避法律責任。此外，根據實價登錄，這筆農地交易金額為3,000萬元，但林思銘卻向新竹橫山農會貸款3,500萬元，針對是否利用公職身分施壓超貸的質疑，林思銘仍沒有任何解釋。

王婉諭強調，近日再度調閱地籍謄本、林思銘2024年最新的財產申報、google衛星圖資，發現幾個有趣的事實：一、林思銘仍然持有這9筆寶山農地，沒有任何異動。二、農地上的紅色屋頂違建依然健在，沒有任何處理。三、林思銘跟橫山農會借的3,500萬，6年半以來沒有還過一毛錢的本金。

王婉諭喊話，希望林思銘好好回應下列問題：一、人民有知的權利，從2023年到現在，農地超貸疑雲何時說清楚？二、2023年林思銘說「如果有違建情事，會請當事人立即拆除」，違建承諾拆除進度何在？三、如若連土地買賣與借貸問題都無法交代，是否適任民代？

最後，王婉諭強調，罷免行動發展至今，林思銘忙著指控公民團體的罷免行動「不理性」且「仇恨」，但卻完全不敢回應公民團體所條列出的罷免理由。她呼籲林思銘儘速對外說明，不要顧左右而言他，站出來回應公民的質疑。