運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（19）日發生一起車禍，一部大貨車行經中華三路時，因貨車載物高度過高，行駛過程中重擊號誌桿，造成號誌燈損壞。警方發現，大貨車載運的回收物品達4.8公尺高，嚴重超出大型車載運貨物高度，立即依法開單，駕駛不僅得吞最高1萬8000元罰單，還得面臨賠償。

▲高雄貨車裝載超高重擊號誌桿，號誌燈垂掛在半空中。（圖／記者許宥孺翻攝）



運將闖禍主動報案 疑因「超高0.8米」肇事



事發在19日上午11點13分，警方獲報，三民區中華三路、建國三路發生車禍，員警到場時，發現路口紅綠燈號誌桿被撞歪，號誌燈垂釣在半空中，立即管制疏導交通。

警方調查，當時58歲馬姓男子駕駛大貨車，延中華三路南往北方向行駛，行經路口時，因裝載貨物高度過高而擦撞號誌橫桿，造成號誌燈損壞，馬姓駕駛發現肇事後，立即將車子停於一旁，主動前往派出所報案。

▲▼貨車裝載回收物高度達4.8公尺。（圖／記者許宥孺翻攝）



無視法規限高0.8公尺！警方開單告發最高罰1.8萬



警方指出，大型車裝載貨物高度自地面算起，不得超過4公尺，該貨車裝載回收品超高，高度約4.8公尺，涉違反「道路交通管理處罰條例」第29條第1項第1款規定「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方立即開單告發。