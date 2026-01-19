　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（19）日發生一起車禍，一部大貨車行經中華三路時，因貨車載物高度過高，行駛過程中重擊號誌桿，造成號誌燈損壞。警方發現，大貨車載運的回收物品達4.8公尺高，嚴重超出大型車載運貨物高度，立即依法開單，駕駛不僅得吞最高1萬8000元罰單，還得面臨賠償。

▲▼高雄貨車裝載超高重擊號誌桿　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄貨車裝載超高重擊號誌桿，號誌燈垂掛在半空中。（圖／記者許宥孺翻攝）

運將闖禍主動報案 疑因「超高0.8米」肇事

事發在19日上午11點13分，警方獲報，三民區中華三路、建國三路發生車禍，員警到場時，發現路口紅綠燈號誌桿被撞歪，號誌燈垂釣在半空中，立即管制疏導交通。

警方調查，當時58歲馬姓男子駕駛大貨車，延中華三路南往北方向行駛，行經路口時，因裝載貨物高度過高而擦撞號誌橫桿，造成號誌燈損壞，馬姓駕駛發現肇事後，立即將車子停於一旁，主動前往派出所報案。

▲▼高雄貨車裝載超高重擊號誌桿　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼貨車裝載回收物高度達4.8公尺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貨車裝載超高重擊號誌桿　。（圖／記者許宥孺翻攝）

無視法規限高0.8公尺！警方開單告發最高罰1.8萬

警方指出，大型車裝載貨物高度自地面算起，不得超過4公尺，該貨車裝載回收品超高，高度約4.8公尺，涉違反「道路交通管理處罰條例」第29條第1項第1款規定「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方立即開單告發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

受困奇蹟獲救！花蓮光復女童「小沂」現身　寫卡片+娃娃送特搜隊

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！搭小黃南下逃逸中

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天　法院判肇事駕駛全賠

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！晚間助信徒問事…返家遭兒亂刀砍死

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷　驚險瞬間曝

交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

蘆洲老夫妻各中10多刀慘死！　「大片血流滿地」鑑識警無處可站

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

受困奇蹟獲救！花蓮光復女童「小沂」現身　寫卡片+娃娃送特搜隊

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！搭小黃南下逃逸中

前「最美檢座」坦白招了「要帶入棺材的秘密」　日本住一年讓她決定不演了

逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天　法院判肇事駕駛全賠

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！晚間助信徒問事…返家遭兒亂刀砍死

斗六21歲女騎士左轉遭貨車撞飛！命大僅輕傷　驚險瞬間曝

交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

蘆洲老夫妻各中10多刀慘死！　「大片血流滿地」鑑識警無處可站

嘉正與吉晟宣佈策略聯盟　催生台灣首創抗體放射複合體在地化

受困奇蹟獲救！花蓮光復女童「小沂」現身　寫卡片+娃娃送特搜隊

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

24歲國軍魂斷回營路　女騎士貪快鬼切害命

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

更多熱門

相關新聞

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

高雄市鼓山區一所小學爆發腸病毒群聚，造成4班級11名學童陸續確診，並擴及3名學生家屬，至少14人染疫。令受害家長不滿的是，指標個案家長身為醫護不僅隱瞞病情，還防疫衛生觀念不足，竟說「這沒什麼，不知道為什麼要反應這麼大」；此外，該家長作風強勢，有任何不滿就投訴，讓老師壓力超大，7名教師、導師陸續離職。

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

關鍵字：

高雄大貨車超高號誌燈影音

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面