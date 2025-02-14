國際旅客自由暢遊！花蓮提供多元運輸　客運、觀巴及小黃齊上陣

▲花蓮火車站旁的轉運站提供全台獨創的空手觀光，結合旅服中心、交通預約及國際性轉乘諮詢服務。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣作為國際及國內觀光旅客的旅遊首選城市，為便利旅客暢遊花蓮的移動需求，花蓮縣政府持續提供多元管道公共運輸服務，包括17條公路客運、10條市區客運包含4條台灣好行、市民小巴、台灣觀光巴士、計程車、租車等交通選擇，便利提供國際旅客規劃行程暢遊花蓮各大景點。

花蓮縣公共汽車客運商業同業公會及遊覧車客運商業同業公會理事長許兆麟表示，香港花蓮從去年12月12日首航以來，已經有有眾多港澳地區的國際觀光客陸續前來搭乘，體驗台灣觀巴、台灣好行304郵輪列車，暢遊花東縱谷和東部海岸，為花蓮的交通運輸貢獻一份心力，同時獲得港澳遊客極高的評價，令她深感欣慰。

民航局花蓮航空站主任林國勇也指出，民航站有眾多排班的計程車司機＇也受惠於香港花蓮直航搭載許多國際觀光客，前往到市區東大門、民宿或飯店，甚至有些觀光客包下計程車，遊覽花蓮縣境重要的風景區，深入認識花蓮之美，他誠摰感謝計程車司機朋友為花蓮觀光付出和努力。

花蓮縣政府建設處交通科長張筱雲表示，花蓮火車站旁的旅運服務軸心「花蓮轉運站」，提供全台獨創的空手觀光、結合旅服中心、線上轉運站「Hualien Yo」真行交通預約及國際性轉乘諮詢服務，花蓮縣公車班次雖然無法像都會公車那麼密集，但多管齊行、轉乘服務及線上預約，對於事先規劃的自由行旅客來說，花蓮多管齊行公共運輸，仍能便利旅客前往各景點的需求。

花蓮縣政府表示，善用花蓮公車系統旅客皆能前往許多花蓮知名熱門景點，如搭乘台灣好行可輕鬆遊覽東海岸景點的有304洄瀾東海岸線（郵輪式公車）、309玉長豐濱線（郵輪式公車）、峽谷風情太魯閣國家公園則可搭乘「310太魯閣線」，而花東縱谷景點鯉魚潭、林田山、雲山水就可搭乘「縱谷花蓮線」，包含有303B縱谷花蓮線一日遊303B（週二~週日行駛，郵輪式公車）、303C縱谷花蓮線一日遊303C（週一行駛，郵輪式公車)、303D縱谷花蓮線半日遊303D（每日行駛，郵輪式公車）。

至於花蓮市區景點民眾可善用市民小巴7-市區夜環線於平日17點45分發車至20點30分，每10分鐘至30分鐘乙班，例假日班次則維持於16點45分發車至22點10分發車，每10-30分鐘乙班，便捷公運讓外地遊客飽覽花蓮市區美食街景，以及市民小巴-行動遊花蓮路線的預約搭乘路線，對於計畫妥當的自由行旅客來說，也能滿足景點的交通需求。

縣府建設處說明，為因應香港快運（HK express）與花蓮縣政府啟動「香港－花蓮」直航，每周4航班往返，縣府特別自113年11月1日正式開駛規劃「311A機場線」自花蓮轉運站發車，每日提供7往返班次，自去年11月份載客服務了151人次，12月份載客服務了428人次，配合國際線航班到離站時間，讓香港自由行旅客入境花蓮後的縣內交通，能從花蓮機場至花蓮轉運站因應遊客行程需求轉乘各種公共運輸管道。

此外，交通資訊透明便捷提供也是遊客規畫遊程重要管道，目前花蓮機場1、2樓有機場服務櫃台可供遊客簡易諮詢，遊客可電洽（03）8900388至花蓮轉運站得到各類公共運輸班次及轉乘資訊，建議旅客可善用各類交通官網包括「HYPERLINK "https://www.taiwanbus.tw/"公路客運即時動態資訊網」、線上轉運站「Hualien Yo真行」及「花蓮交通e點通」「台灣好行」及「台灣觀巴」等交通官網，皆能查詢公共運輸班次、時刻及預約相關資訊，只要事先查詢班次並妥善規劃行程，旅客無需自駕也能順利暢遊花蓮，輕鬆探索在地自然美景與文化特色。

