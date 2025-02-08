悠遊卡忘儲值「又只有千鈔」　乘客1句話超暖！她感動道謝

▲山女孩 Melissa搭客運到永寧站。圖與本文無關。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「再次見識到台灣人的溫暖！」作家山女孩 Melissa日前發文表示，她之前搭乘709客運時，才發現悠遊卡餘額不足，想不到前方的阿姨注意到後，就主動伸出援手，讓她非常感謝，也覺得很溫暖，「我到底是什麼幸運的人！」貼文曝光後，引發討論。

山女孩 Melissa在Threads上發文表示，她日前搭709客運要到永寧站，結果悠遊卡卻餘額不足。當時司機大哥請她先上車，下車再投錢就好了，但她搭車前才剛領2000元，「也沒有零錢」，所以只好鼓起用氣詢問坐在隔壁的乘客，「但她也沒有百鈔可以換」。

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正當山女孩 Melissa煩惱不已，坐在她左前方的阿姨居然轉身問說，「是不是有人要零錢？」當時她愣住3秒，才想到對方應該是聽到她的聲音，才會伸出援手。而且當山女孩 Melissa反應過來，那個阿姨還非常客氣的說，「人都有需要幫忙的時候」。

山女孩 Melissa說，她好像是第一次受到陌生人的金錢幫助，雖然很不好意思，但情況緊急，所以她還是接受了，「真的很感謝願意對素不相識的陌生人伸出援手的人們」。

山女孩 Melissa透露，她過去偶爾也會表達善意、幫助別人，雖然那些事情對她來說微不足道，但對別人而言，可能是很珍貴的協助，「或許這就是我所一直相信的善的循環，未來也希望自己能夠繼續將它傳遞下去，謝謝有愛的台灣人」。

山女孩 Melissa最後也在串文底下補充，她一到捷運站後，馬上儲值，並找到那位好心的阿姨，要拿100元給對方，然而對方卻拒絕，只說「不用啦～有緣、有緣！」讓她非常感謝。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「一起善的循環」、「讓愛傳遞出去就是最好的回饋」、「我以前也很容易忘記儲值、沒錢，都有好心人幫助，後來我也都會幫助別人，善的循環」、「善的循環會一直下去」。

本文經山女孩 Melissa授權引用