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台鐵票價30年首漲「117年轉虧為盈」　最快116年中還可再檢討票價

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵票價可漲26.8%，117年可轉虧為盈。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年台鐵票價可漲26.8%，保守推估可能今年7月上路，貨運運價將暴漲117%，一年客運和貨運獲利可達54.73億元，明年現金流轉正，但會計帳虧損縮小為54.46億元，台鐵估117年可損益平衡，將有盈餘。由於立法院票價公式規定，台鐵每2年需自動檢討票價，最快2年後、116年中台鐵將再檢討票價是否調漲。

台鐵公司董事會今(5日)通過票價平均漲幅26.8%，台鐵台北到板橋區間車將可調至22元，但仍比捷運25元、公車30元便宜，且行車時間更快；中程台北到台中漲至501元，仍比高鐵700元票價便宜199元；長程台北到新左營975元也比高鐵1490元便宜515元。定期票也會按照最新票價最多打56折。

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台鐵公司副總劉雙火表示，董事會通過調整調幅26.8%，投資報酬率僅0.36%，客運收入將增加47.15億元，貨運收入增加7.58億元，未來票價運價調整後，合計客貨運整個收益會增加54.73億元。

至於台鐵公司何時會獲利，劉雙火表示，如果票價調整後，客運平均漲幅26.8%，貨運調漲117%，客運會有2.87億元盈餘，貨運有4.51億元盈餘，一年預估現金正收入共7.38億元，調漲後一年現金流將可轉正，可致力於安全和服務的提升，但會計帳要扣除折舊費用，明年仍會虧損54.46億元，要靠副業經營和資產開發彌補，預計117年可達損益平衡，未來將有盈餘收入。

▲▼台鐵副總劉雙火(中)、營業處長陳榮彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵副總劉雙火(中)說明票價調整方案。（圖／記者李姿慧攝）

由於貨運運價調漲翻倍，台鐵說明，影響的包括水泥、礦產產業和軍運，民眾使用的行李包裹運費則未在檢討範圍內。

根據立法院訂定的台鐵票價公式規定，台鐵票價需2年檢討一次，劉雙火表示，根據該公式規定，台鐵在票價核定2年後，可依照最新物價指數和經營成本檢討是否調漲票價。

台鐵票價調整後，短途使用TPASS通勤族將不受影響，漲幅由TPASS吸收，等於政府補貼將增加，對此，劉雙火表示，今年1月TPASS每天約有13.58萬人，未調漲票價前政府一年補貼5.68億元，票價調整後，政府補貼會增加2.8億元左右。

未來票價調漲後，台鐵台北到新左營從824元漲至975元，票價壓在千元以下，雖然比高鐵便宜515元，但行車時間多2小時，是否會有客源流失，劉雙火表示，票價調整考量3原則，包括短途可接受、中程有競爭力、長途客源不流失，其中長程票價調整也經過敏感度分析，並把時間價值算入後，還會低於平行運具包括高鐵，預估長途旅客不會流失，短途旅客還可成長2%到3%。

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