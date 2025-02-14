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大陸 大陸焦點 特派現場

票房超《冰雪奇緣》！　陸媒：《哪吒2》終將並列《鐵達尼號》

記者廖翊慈／綜合報導

中國賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，截至13日已突破100億元（人民幣，下同），並登上中國影史最賣座的作品。中國電影票房統計平台貓眼數據指出，《哪吒2》的票房已超過94億元的《冰雪奇緣》。

▲《哪吒2》票房已超《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》票房已超《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，《哪吒2》的全球總票房已突破100億元大關，成為中國影史首部破百億的電影，並且躋身全球影史票房榜前20，也是Top20中，唯一一部中國電影。

▲▼貓眼：《哪吒2》票房恐超《腦筋急轉彎2》。（圖／翻攝自微博）

▲▼《哪吒2》上映至今，已成為中國多個省分的票房冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特：死神的聖物（下）》、《 STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵》、《玩命關頭8》等片。

▲《哪吒2》票房已破100億元，北美今日上映。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》票房已破100億元，北美今日上映。（圖／翻攝自微博）

報導指出，《哪吒2》目前緊追在票房101億元的《復仇者聯盟2：奧創紀元》後。

貓眼預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球動畫電影第1名，並在全球電影票房榜中排名第5，僅次於《泰坦尼克號》的164.23億元。

若達到貓眼的預測，同時也將超越《芭比》、《冰雪奇緣2》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》、《獅子王》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《 STAR WARS：原力覺醒》。

▲▼哪吒2票房超冰雪奇緣。（圖／翻攝自微博）

▲貓眼平台統計數據。（圖／翻攝自微博）

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