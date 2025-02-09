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大陸 大陸焦點 特派現場

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

 記者任以芳／綜合報導

大陸春節檔期上映的電影《哪吒之魔童鬧海》票房(含預售) ，截至8日突破75.03億人民幣，榮登全球影史單一市場票房榜首，進入全球影史票房前60。整體春節票房刷新大陸影史，春節檔票房和觀影人次雙破紀錄，成功打造哪吒IP無限商機。

大陸電影《哪吒之魔童鬧海》票房超過《星球大戰：原力覺醒》票房成績登頂全球影史單一市場票房榜。截至昨天2月8日下午，票房（含預售）突破75億，超過美國電影《神偷奶爸2》進入全球影史票房前60，同時也是首部進入該榜的非好萊塢動畫電影。同時「打破70億元人民幣票房俱樂部」好萊塢影片壟斷。

大陸官媒《央視》特地報導《哪吒2》電影現象，總票房和觀影人次刷新大陸影史。今年的春節檔票房是從1月19日、2025年春節檔開啓預售開始的。

該片預售首日（19日）12時43分開始，預售總票房突破7060萬元（單位：人民幣，同下），超去年春節檔首日，刷新中國影史春節檔預售最快破億紀錄；第二天（20日）的9時16分，預售總票房破2億元，刷新中國影史春節檔預售票房最快破2億紀錄。

再來看進入春節檔期票房更是驚人，大年初一（1月29日）當天，《封神第二部：戰火西岐》《哪吒之魔童鬧海》等在內的六部大陸國產新片集中上映，當日票房達到18.07億元，超過2021年春節大年初一，創造了新的單日票房紀錄。

大年初六，2月3日15時30分，今春節檔總體電影票房達80.20億元，超越2024年春節檔（80.16億元）創下新的歷史紀錄。截至2月4日10時，春節檔總觀影人次突破1.7億，刷新大陸影史春節檔觀影人次紀錄，春節檔連續7天單日大盤票房破10億元。

2月5日9時，大陸國家電影局發佈數據顯示，2025年春節檔票房為95.10億元，觀影人次為1.87億，同比分別增長18.64%和14.68%。

目前，大陸春節總票房已超過100億元人民幣，各省市的小鎮級別電影院觀影人潮幾乎天天爆滿，不用去大城市電影院，小村莊民眾在自家附近鎮上就能看3D電影，不只是哪吒IP成功帶動觀影人流，「小鎮電影院」同時助推大陸整體票房大賣關鍵之一。

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