「我命由我不由天」　陸大使引《哪吒2》台詞喻中美關係

▲謝鋒出席美國中國總商會成立二十周年慶典。（圖／翻攝自大陸駐美國大使館官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰前景不明，大陸駐美國大使謝鋒表示，美國揮舞「關稅大棒」脅迫施壓非但嚇不倒中國，反而破壞中美禁毒和經貿合作基礎，他還引述大陸動畫電影《哪吒2》經典台詞「我命由我不由天」，稱「事在人為，人定勝天」，中美經貿合作離不開一個穩定、健康、可持續發展的中美關係。

美國中國總商會成立二十周年慶典2月11日在紐約舉行，謝鋒發表主旨演講時說，世界經濟面臨動能不足、地緣衝突、債務高企等多重挑戰，經濟全球化遭遇逆風，關稅戰、貿易戰陰雲密布，中美經貿合作面臨不容忽視的嚴峻挑戰。

謝鋒表示，去年美國貿易逆差創新高，比2017年關稅戰開打前上漲約50％；中國外貿規模創新高，比8年前上升逾50％，再次證明關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展。

謝鋒指出，美方以芬太尼問題為藉口對中加徵關稅「只會搬起石頭砸自己的腳」，揮舞「關稅大棒」脅迫施壓非但嚇不倒中方，反而將破壞中美禁毒和經貿合作基礎，抬升美國家庭和企業成本，損人害己。

他強調，雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作。

謝鋒稱，從零和博弈出發，時時處處都是「史普尼克時刻」（Sputnik moment，指蘇聯於1957年成功發射人造衛星史普尼克1號，震撼西方世界，暴露美國與蘇聯間巨大的科技差距，以及美國對此產生急迫感）；從合作共贏出發，到處都是合作點、新機遇。

大陸動畫電影《哪吒2》即將登上北美銀幕，謝鋒引述片中一句經典台詞：「我命由我不由天」，他稱，這體現了中華民族百折不撓、自強不息的品格；「事在人為，人定勝天。中美經貿合作離不開一個穩定、健康、可持續發展的中美關係」，希望兩國工商界展現定力、遠見和勇氣，排除干擾，把握機遇，走在前列。