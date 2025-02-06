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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

▲▼《哪吒2》登上紐約時代廣場大螢幕。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》近日登上紐約時代廣場大螢幕。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）上映第九天，燈塔專業版數據顯示，截至今（6）日12時13分，該片票房超過2021年上映的主旋律戰爭片《長津湖》（57.75億元；人民幣，下同），成為大陸影史票房榜新冠軍。

綜合陸媒報導，在剛剛結束的2025年大陸春節電影檔，以超過100億元的票房總成績以及高達1.87億的總觀影人次，雙雙刷新大陸影史春節檔票房和觀影人次紀錄。

此外，2025年大陸電影市場累計票房超越北美票房成績，位列全球第一。其中《哪吒2》功不可沒，該片在春節期間貢獻了檔期內超過50％的票房。《哪吒2》、《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》分列春節檔票房榜前三名。

平台數據顯示，截至發稿，《哪吒2》票房（含點映及預售）已達57.87億元，超過《長津湖》57.75億元，打破大陸影史票房紀錄，成為冠軍。

《哪吒2》在上映的第3天破10億、第4天破20億、第5天破30億，2月5日，票房先後超越《哪吒1》和《你好，李煥英》；2月6日，票房又再次先後超《戰狼2》和《長津湖》。

▲▼《哪吒2》票房。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》票房。

由陳凱歌、徐克、林超賢聯合執導，吳京、易烊千璽主演的《長津湖》，於2021年9月上映，用58天時間才收獲超過57億票房，並成為大陸影史票房第一高，但冠軍寶座在今天換人。

截至2月6日，大陸電影總票房前五名依序為《哪吒2》、《長津湖》、《戰狼2》、《你好，李煥英》、《哪吒1》。

隨著《哪吒2》的熱度持續升高，票務平台對影片的最終票房預測不斷成長，燈塔的AI預測《哪吒2》總票房有望超過94億元。

此外，魔童哪吒主演的《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童鬧海》總票房超過100億，陸媒形容，魔童哪吒「成為影史首位3歲百億影人」。

《哪吒2》2月4日登上紐約時代廣場大螢幕，據悉2月14日即將在北美上映。雖然還未上映，美國IMDB已經開分8.1分，「電影票已經搶瘋了」。《哪吒1》海外票房總計超560萬美元。

▼《哪吒2》。

▲▼《哪吒2》。（圖／翻攝自微博） 

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