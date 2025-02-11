貓眼：《哪吒2》恐超《腦筋2》成全球動畫片第1　陸網反應兩極

▲《哪吒2》票房登上中國影史第一。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，截至11日已突破89億元（人民幣，下同），並登上中國影史最賣座的作品。中國電影票房統計平台貓眼更是大膽預測，《哪吒2》票房有望打敗《腦筋急轉彎2》成為全球第1名的動畫片。

綜合陸媒報導，據貓眼專業版最新票房預測數據顯示，《哪吒之魔童鬧海》預測票房上漲，最新預測總票房超142.5億元；燈塔專業版的最新票房預測數據則顯示，《哪吒之魔童鬧海》總票房有望超過145億元。

▲▼《腦筋急轉彎2》全球票房16.98億美元。（圖／迪士尼提供）

公開資料顯示，《腦筋急轉彎2》累計全球票房為16.98億美元（約人民幣124億元）。相關平台預測引起大陸網友兩派討論，許多人相當看好《哪吒2》的表現，「第二肯定沒問題」、「見證哪吒的爆」、「100億不在話下了，吒兒，加油」。

不過不少網友仍認為，「能不能第一不好說，畢竟得120多億呢」、「現在就開始妄想拿第一」、「貓眼可真敢預測啊」。

▲《哪吒之魔童鬧海》打破中國電影票房紀錄。（圖／翻攝自海報、劇照，上同）

先前電影《哪吒》系列的第一部於2019年7月26日暑期檔上映，一播出便取得良好反響，票房達到了50.35億元，也因如此，觀眾對《哪吒2》抱持著極高的期待。第二部在中國國內的票房至今仍居高不下，成為大陸多個省份的票房冠軍。

報導指出，《哪吒2》即將海外上映，近日還登上了紐約時代廣場大螢幕，北美上映時間為2月14日。美國豆瓣網IMDB已經開分8.1分。據悉，《哪吒1》海外票房總計超560萬美元，不少人看好《哪吒2》能超越第一部的成績。