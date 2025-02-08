傳美商務部封殺《哪吒2》　陸媒打假：北美預售票提前售罄

記者任以芳／綜合報導

大陸春節檔期上映的電影《哪吒之魔童鬧海》票房(含預售) ，截至7日突破67億人民幣，榮登全球影史單一市場票房榜首。近期，大陸社交平台上文字截圖稱，「《哪吒2》被美國商務部封殺，不能看了！」陸媒進行查證後發現，又是一則假消息。

綜合大陸各大電影網路平台數據，截至2月7日10時，《哪吒之魔童鬧海》累計票房破62.922億（單位：人民幣，同下），哪吒系列電影總票房超大陸唐探系列電影成績，成大陸影史系列電影票房冠軍，同時超過《星球大戰：原力覺醒》票房成績，登頂全球影史單一市場票房榜！

《哪吒2》在大陸票房一封沖天，按照預定時間將於2月14日在美國、加拿大上映，該電影12日先登陸北美，美國洛杉磯多影院IMAX票提前「售罄」。同一時間，大陸網路平台出現一則傳言，美國商務部以「國家安全」為由封殺電影《哪吒之魔童鬧海》。

陸媒《澎湃新聞》報導稱，網路流傳圖片內容顯示，美國商務部工業與安全局（BIS）於5日發佈緊急行政令，宣佈將中國動畫電影《哪吒2：魔童鬧海》列入實體清單，禁止該片在美國境內發行、放映及流媒體傳播。「這是繼TikTok、華為之後美國政府首次對文化娛樂產品實施全面禁令。」

首先，華語電影海外發行平台華人影業1月30日在臉書平台發佈的消息，電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）將於2月14日在美國、加拿大等地正式上映。

檢索美國商務部工業與安全局網站，查詢與「哪吒」相關的內容，沒有任何相關消息。美國商務部工業與安全局網站在2月沒有發佈過與電影《哪吒2》相關的消息，甚至是禁令。

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

目前，沒有任何證據顯示，該電影在美國上映被阻攔。在Showtimes、AMC THEATRES等美國票務公司網站上仍能找到與《哪吒2》相關的售票訊息，且部分院線支持超前點映。美國紐約時代廣場大螢幕上近日也出現了《哪吒2》的身影，之後中外媒體也跟進報導。

報導強調，根據以上情況，沒有任何證據顯示，該電影在美國上映被阻攔。相關電影預計將於2月14日前後在美國、加拿大等地正式上映，將如期在海外上映。

另外，根據大陸貓眼專業版給出的《哪吒之魔童鬧海》最新票房預測已經超108.5億。此外，燈塔專業版AI票房預測《哪吒之魔童鬧海》總票房為98.4億元，遠遠超過2019年暑期檔首部《哪吒之魔童降世》以滿意度87.5分、票房50.3億的歷史。