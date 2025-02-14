新光三越氣爆！他曝14樓影城員工「第一時間反應」：還多番關心

▲新光三越台中中港店13日發生氣爆。（圖／翻攝自Facebook／TCPB 局長室）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，事後便有網友納悶，事發當下，百貨公司的樓管、員工等，會協助疏散嗎？對此，就有另名網友透露，氣爆當下，他正好在14樓，結果期間就有工作人員多次關心他，並通知其他層的員工協助他離開，讓他非常感謝。

台中新光三越13日上午發生氣爆，整起事故疑似與12樓樓層改裝施工有關。行政院院長卓榮泰今（14）日下午前往台中市聽取簡報，其中內政部消防署官員指出，根據警方筆錄，現場施工人員約在11時10分左右聞到瓦斯味，過了20分鐘後、11時30分就突然發生爆炸。

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針對氣爆，有網友在Threads上拋出疑問，想知道當重大事件發生時，百貨公司內的員工是否會協助引導客人疏散？因為網路上流傳的一些影片，好像多是民眾自行離開？

▲Threads全文。（圖／原PO授權引用）

對此，就有一名網友表示，「我幫14樓新光影城的員工說句話」，氣爆當下，他人正在14樓的影城購票處。他透露，其實從13樓電梯出來時，他就有注意到濃厚的瓦斯味，所以在氣爆後，他立刻撥打119，通知高樓層可能有氣爆發生。

與此同時，該網友也注意到，影城人員非常迅速的疏散觀眾，並且由民眾協助拉開另一側變形的逃生門。他透露，逃生期間，有工作人員注意到他拄著拐杖，因此多次關心，「下到7樓以後，還有逐層通知其他層的員工。」因此他也表示，「十分感謝這兩位臨危不亂的影城員工」。

貼文底下，也有網友回應，「謝謝你願意幫當時的人發聲」、「感謝分享，謝謝新光影城員工協助疏散」、「謝謝你的說明與告白」、「影片有看到，影城員工很盡責疏散人員走逃生梯」。

本文經原PO授權引用