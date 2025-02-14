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神秘白髮男身分曝！新光三越氣爆後幫CPR　還原澳門嬤急救現場

記者陳以昇、劉人豪／台中報導

台中新光三越昨（13）日上午發生氣爆，釀成多人傷亡，有2名護理師情侶伸出援手為來自澳門的阿公阿嬤做CPR，隨後有一名白髮男接手幫忙，該名白髮男是在旁邊建案上班的土木技師劉澤山，他今（14）日出面說明當時的狀況。

▲▼ 台中白髮男 。（圖／記者陳以昇攝）

▲氣爆後協助CPR的白髮男，是在旁邊建案上班的土木技師劉澤山。（圖／記者陳以昇攝）

過往常受邀到各縣市教授職安課程的劉澤山表示，那時是因為剛好爆炸的時候，那個聲音非常大東西到處飛，工地的人全部大概都出來看，那當時剛好看到地面有人幫一名女子正在做CPR，有經驗的人知道，做CPR一個人沒有辦法撐很久的時間，所以當下就過來準備要幫忙，後來因為倒地的人狀況不是很好，做AED也沒有任何的反應，但基本上還是站在一個立場，就是持續做到救護車來為止。

▲▼ 台中白髮男 。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉澤山說，當時澳門籍阿嬤的狀況就已經不是很好了。（圖／記者陳以昇攝）

劉澤山指出，隨後接手就接著做CPR，一直等到救護車過來，也很感謝周邊工地的人幫忙，因為當時救護車進不來，就請工地的人清一下，因為一直到快車道這邊全部被爆裂後的東西擋住，所以就請工地的人清乾淨，讓救護車能順利的進來，然後就交給消防隊員去處理。

劉澤山說，做這一行之後，大概都會做一些急救的訓練，因為營造業職災有時候會比較高，所以在公開或者私底下的場合，都會鼓勵大家去上一些急救人員的課程，自己也是有急救人員的證書，有時候也呼籲大家如果能夠有一些基本知識的話，是會比較好一點的，對生命都會比較有保障。

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