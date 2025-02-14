熱心男氣爆後衝現場幫忙！身分曝光　他曝傷患：看得到地方全脫皮

記者白珈陽、陸運陞、陳以昇、戴若涵／台中報導

台中新光三越13日上午發生嚴重氣爆，造成4死37傷！事發後許多善心民眾紛紛在現場幫忙，包括一名白髮男子協助無呼吸心跳的傷患進行CPR，以及另一名協助傷患淋水降溫的黑衣男子，其中黑衣男身分曝光，是台中某知名醉鵝餐廳的高姓前董座。

▲台中新光三越氣爆，熱心男身分曝光，是某醉鵝餐廳前董座。（圖／記者白珈陽攝，下同）



台中新光三越12樓13日上午11時33分左右發生氣爆，由於爆炸威力猛烈，樓層整排窗戶、外牆全被炸飛，百貨一樓也滿目瘡痍，宛如災難片場景。而現場影像在網路上流傳，其中有人拍下一名黑衣男子協助傷者淋水降溫的畫面，被網友大讚見義勇為。

事後黑衣男的身分被認出，原來他是台中某知名醉鵝餐廳的高姓前董座，退休後轉行從事生技相關產業。高姓前董座透露，自己住在新光三越附近，爆炸發生當下，他聽到一聲巨響，還伴隨著一陣風，他原先以為是旁邊工地施工有狀況，不料，到陽台仔細一看，新光三越怎麼煙霧瀰漫，地面更是一片狼藉，驚覺出大事了，趕緊喊老婆、兒子「趕快去幫忙。」

高姓前董座從家中趕到現場約5分鐘的時間，他發現現場十分混亂，當時現場還沒有成立緊急應變中心，包括一旁工地的工人在內，附近民眾都自發性的協助救援，他與兒子拉著三角錐到路口進行交管，協助救護車進出。

除此之外，高姓前董座當時見到一名男子滿臉痛苦，非常需要幫助，便上前關心，這才知道該名傷患是樓上逃下來的，他透露，該名傷患衣服、褲子全破掉，全身看得到的地方，包括臉、手、腳都嚴重脫皮，衣服上還有血，頭部有明顯外傷，這才趕緊幫忙淋水降溫。

他面對外界讚美見義勇為，他回應，「這不叫英勇，這叫人之常情」，表示正常人都會想盡一己之力，這是人性。

▲台中新光三越氣爆，熱心男協助傷患淋水降溫。（圖／記者白珈陽翻攝）