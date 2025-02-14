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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，各地罷團近日陸續赴中選會遞件，聯電創辦人曹興誠更出任罷免領銜人，引起討論。對此，日本資深媒體人矢板明夫13日列出「3組罷免對決」，包括曹興誠對藍委徐巧芯、作家李喬對藍委邱鎮軍、音樂人朱約信對藍委林德福，他直言，這些人本來都不是政治圈內人，但現在卻被逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣政治出了大問題。

矢板明夫表示，這一次台灣的大罷免，光是看被提出罷免的在野黨立委，與罷免運動領銜人之間的對決，就十分有意思，做為媒體人，自己認為有三組對決，值得大書特書。

矢板明夫指出，第一組，是曹興誠對徐巧芯。一個是曾經領導產業界的「龍頭大佬」，一個是對人随便比中指的「小太妹」，完全不是同重量級的選手，卻在這裡上演一場「上駟對下駟」的大戰。曹董勝了理所當然，但萬一沒有把徐巧芯罷掉，對曹董的一世英名可能會有影響。

矢板明夫說，按道理說，曹董不應該下來淌這灘渾水，但或許是過於擔心台灣落入對岸共匪之手，才親自跳出來對戰。這幾天，他看曹董在臉書上每天都發一篇犀利的戰鬥檄文，好像是樂在其中。說不定心中已有勝算。

至於第二組，是苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。矢板明夫表示據說上一任領銜人因為受到了巨大的壓力，而不得不退出，如果因為出於恐懼而沒有人接班，不僅是苗栗，恐怕台灣的民主都會蒙羞。

矢板明夫再說，幸虧有老作家出面，「台灣有難，我選擇站出來」，這句話，鏗鏘有力，令人敬佩。他年輕時就聽說過李喬在文學史上對台灣的貢獻，不知道老作家此次親自出陣，能否立下新功。

矢板明夫提到，第三組，是知名音樂人、曾獲金曲獎最佳方言男演唱人的朱約信（朱頭皮），領銜罷免林德福。朱約信是自己非常尊敬的音樂人，三年前在台北主辦追悼安倍晉三前首相音樂會時，朱約信主動和他聯繫，在音樂會上無償獻唱特別創作的歌曲「路燈」悼念安倍首相，感動了很多人。

矢板明夫直言，朱約信這次挺身而出，除了是對國民黨立委陳玉珍的「要飯說」羞辱藝文界深感憤怒之外，也是對藍白立委無視民生、亂砍預算，甚至危及國安的行徑無法坐視，因此決定並肩作戰。林徳福從1990年代就開始擔任永和市長，在地經營30年，不知道這一次會不會中箭落馬？

最後，矢板明夫強調，曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物，但現在把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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