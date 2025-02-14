氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，驚悚意外震撼全台。消防人員第一時間衝現場搶救，也有不少民眾捕捉到消防員累癱畫面，也讓藍委王鴻薇日前刪除消防員頭盔裝備預算1億的提案，再度引起討論。民進黨團今（14日）表示，事實上，王鴻薇原本提案砍兩億、林思銘凍結七成，後來民怨沸騰，國民黨撤案，改凍結三成也就是2.67億預算，包含所有設備採購、消防廳舍、房舍更新費用，希望類似案件盡速解凍，給予辛苦消防弟兄合理支持。

對於昨日台中新光三越百貨氣爆事件，吳思瑤表示，無比難過也為傷者祝禱，更為第一線消防人員跟後續醫護人員致上最高謝意跟敬意，希望未來不要再發生類似災害事件。

此外，民進黨團也表示，對於消防預算，網傳王鴻薇刪減一億，實際上她刪減兩億，理由都一樣，認為消防裝備是為戰爭做準備，要刪減消防預算，提案被揭露之後，社會罵翻群情激憤，國民黨最終將兩案撤案，但無論如何，如此惡砍預算的意圖不應被鼓勵。

吳思瑤指出，緊急撤案後，消防預算還是受相當高凍結，砍不成就用凍結的，林思銘原本提案凍結七成消防業務費，後來受到民意壓力，國民黨改凍結三成，就是2.67億，災害發生時更應該全力協助一線消防弟兄，更應該進一步審視國會議員惡意刪減預算，如果總預算案獲得解方，希望類似案件盡速解凍、別再為難。吳也呼籲，希望在野黨委員看到全民憤慨，給予辛苦消防弟兄合理支持。

對於黃國昌幫王鴻薇緩頰，罵宣傳刪預算消息民眾是蟑螂，吳思瑤則表示，黃國昌當然幫王鴻薇講話，藍白緊密合作，表決預算大刪大砍時，藍白行動一致，王鴻薇原始提案刪減消防員頭盔兩億，被罵翻後緊急撤案、國民黨依舊對準消防業務費，原始提案凍結七成改成三成、2.67億，影響之廣。

吳思瑤直言，昨天氣爆案多少消防弟兄到前線救援，上下奔波，大家都無比心疼，國家要做消防員最佳後援，黃國昌說側翼帶風向，但刪預算凍預算是既定事實，黃國昌應該跟國民黨一起向全民道歉，事實如此，不要被揭發惡行惡狀就罵別人側翼，他們欠所有救災人員一個道歉。

吳思瑤指出，消防署預算包含所有設備採購、消防廳舍、房舍更新的費用，業務費所有部會規劃施政的基本費用，2.67億不曉得何時能解凍，所有廳舍房舍跟裝備精良規劃，都會大打折扣。