稅收再超徵國民黨喊普發萬元　黃國昌：將開公聽會聽各界意見

▲民眾黨立院黨團召開優先法案part.2記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

財政部日前公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，創下歷史新高。針對國民黨立委喊出普發1萬元並法制化，民眾黨團總召黃國昌說，問題的根源是，為何民進黨執政過去4年連年超徵？行政部門難辭其咎；他說，現在最重要的是如何具體還財於民，民眾黨團將開公聽會聽各界意見，並提出完整計畫向社會報告。

黃國昌說，首先針對稅入2024年超過5200億，問題根源是為何民進黨執政過去4年連年超徵，超過1兆8千億，這件事財政部、主計總處必須提出檢討報告，「卓榮泰去年說必須要檢討，至今回顧過去一年狀況，超徵這麼多難辭其咎」。

黃國昌表示，當初蘇貞昌2023年普發現金6000元時，曾說超徵不是問題，代表是經濟成長率高、稅收才會超出預期，「但話術完全無法經得起檢驗」。他指出，相關學者專家分析，去年稅收高達8.8%，但經濟成長率只有4.2%，當稅收成長率大幅或是大於2倍經濟成長率時，顯示出是稅制問題，是通膨問題。

黃國昌提到，也有教授認為是從人民身上掠奪財富，稅制跟經濟成長率出現這麼大幅度的落差，行政部門必須深刻檢討反省，這是解決問題根本之道。

黃國昌認為，檢討是一回事，面對超徵金額，社會各界都提出很多看法，但最重要最基本原則是還財於民，稅收增加比例時，這些來自民間財富過度由政府超徵，到底要如何具體還財於民？

黃國昌說，對於台灣整個國家發展，對人民生活能夠產生最好助益，民眾黨團會開公聽會聽各意見，針對超徵金額要如何還財於民以及促進台灣現在公共政策實踐，會提出完整計畫跟社會報告。