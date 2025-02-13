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來台旅遊搞詐騙！馬來西亞帥氣網紅為2萬淪車手　判刑6月

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

▲馬來西亞31歲網紅許振文來台灣旅遊失聯遭彰警逮捕。（資料圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

31歲馬來西亞網紅許振文去年底入境台灣旅遊，卻淪為詐騙集團取錢車手，獲取2萬元報酬，遭到員林警分局逮捕收押近看守所，許男父母還一度開記者會跨海尋人，彰化地院近日將他依詐欺取財未遂罪判刑6月，並於執行完畢後驅逐出境。全案仍可上訴。

判決指出，彰化1名中年女子，在社群軟體加入「穩賺不賠」的投資公司網路平台，已2次面交付出230萬元，但對方事後人間蒸發，她才驚覺遭詐騙，立即向警方報案求助。經與員林警分局配合下，於去年2023年12月經過面交200萬逮捕31歲的馬來西亞籍車手許振文，並羈押在看守所。

由於許在馬來西亞當地還算有知名度，他的父母聯絡不上他，擔心他的安危，12月11日在馬來西亞召開記者會，稱兒子到台灣旅遊失聯，希望台灣相關單位能協尋，結果當晚就獲台北駐馬來西亞經濟文化辦事處證實，兒子是因為涉嫌詐騙案遭收押。

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯父母開記者會求助。（圖／翻攝自馬來西亞東方日報）

許振文胞兄19日飛台灣，20日前往彰化看守所與許振文見面，許振文則坦言，不知為何自己怎麼會如此愚蠢，誤信朋友飛往台灣工作，一到台灣，手機、護照就被強制沒收，只能依照指示行事。

全案進入司法偵辦，據起訴書內容指出，許男於2023年12月6日前某日，加入詐騙集團擔任取款車手，先由其他成員以營業員身分用LINE與被害女子聯繫，並稱可指導透過抽股方式投資獲利，但須先繳納股票認購金與違約金新台幣288萬1771元。

女子錢遭騙走後這才驚覺遇到詐騙，便報警處理，與警方聯手準備玩具鈔票200萬元，於12月11日中午12時40分許，前往彰化縣員林市某咖啡廳面交給外務專員。

許男接到指示後，假冒投資公司派來收取投資款的外派專員，先到超商列印工作證及單據等，並偽造王XX簽署名及蓋印，被害女子交付玩具鈔後，埋伏員警當場將許男逮捕，現場搜出11000元現金及相關收據及犯案手機。

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

▲馬來西亞31歲網紅許振文來台灣旅遊失聯遭彰警逮捕。（資料圖／彰化警方提供）

法官審酌認為，被告不思循正途賺取所需，竟加入詐欺集團，擔任取款車手角色，共同向告訴人收取詐欺贓款，以製造金流斷點，掩飾詐騙款項去向，促使詐欺集團更加猖獗氾濫。

法官考量被告非屬集團核心人員，犯後坦承犯行，態度尚可，不併予併科罰金，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑6月，獲有2萬元報酬，其中1萬1000元已扣案，未扣案部分將沒收。全案可上訴。

法官指出，被告是馬來西亞籍外國人，在馬來西亞加入此案詐騙集團後，竟來台灣從事車手工作，而受有期徒刑以上刑之宣告，犯罪情節非輕，所為影響台灣社會安全秩序甚鉅，不宜在境內繼續居留，於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

▲▲馬來西亞31歲網紅許振文來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

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