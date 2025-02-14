騎微型電動二輪車也要戴安全帽　東港警前進校園宣導安全

▲東港警分局在東海水產學校進行交安及反詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範青少年學生族群交通事故、反詐騙資訊及婦幼安全，東港警分局聯合宣導團隊於12日到東港鎮國立東港高級海事水產職業學校，針對微型電動二輪車、路口安全、網路詐騙及兒少性剝削等進行宣導，確保人身安全。

東港警分局五組在這次宣導中，特別著重於學生無照駕駛、騎乘微型電動二輪車及路口安全須遵守之交通規範及罰則，也邀請路老師以豐富簡報內容並透過案例影片及現場有獎徵答的宣導方式，向現場學生解說，青少年的違規情事以無照駕駛機車、騎乘微型電動自行車未戴安全帽等最為常見。

另分析以往交通事故中，年輕族群發生交通事故肇因多為未保持行車安全距離、闖紅燈、超速，駕駛人行經路口及彎道前，要採取「慢、看、停」，減慢速度、確認路口有無人車再行通過。

而偵查隊則提醒學生，近期詐騙手法多透過臉書刊登銀行信貸廣告，並要求需先匯款才能驗證資金，並開取LINE視訊通話及分享手機畫面，且要在通話中操作個人網路銀行進行轉帳，詐騙集團藉此機會來獲取銀行帳密，再此提醒，如有資金需求，請循正常管道向合法金融機構申請，切勿輕信網路不明管道，以免財產損失。讓全校師生反應熱絡，留下深刻印象。