交通部首邀六都座談「道安6共識」　每道路至少留兩車道給機車

▲交通部長陳世凱首度與六都針對道路交通安全座談。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄，交通部今首度邀六都座談，形成6共識，包括停止線與行穿線拉開距離2到3公尺、重要或易肇事路口納18種情境改善、路口照明改善等。交通部長陳世凱表示，預計未來2到3年將陸續改善完成。另外，針對民眾盼取消機車兩段式左轉，陳世凱表示，將推動「至少留兩車道給機車」。

交通部今首邀六都交通首長針對交通安全座談，會後形成6共識，包括第一、「永續提升人行安全計畫」確定以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」「人行道改善長度」及「校園周邊曁行車安全道路」等4項為114年重點績效指標；第二，針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口情境，交通部將加強辦理教育訓練，六都同意優先將重要路口或易肇事路口納入辦理地點。

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第三，縣市檢視道路安全及運行效率，推動機車至少可行駛2車道，兼顧機車行車路權及安全；第四、推動路口停止線與行穿線淨距修正為2-3公尺，另就既有道路，將以淨距未達1公尺之路口優先改善。

第五，強化路口行人穿越道照明，對於照明不佳之路口於年底提出改善計畫，另參考公路局辦理路口改為白光之試辦計畫；第六，直轄市將配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善。提升助益行車安全。

交通部長陳世凱表示，今天舉辦六都道安交通安全座談會，是他上任後第一次跟交通首長座談會，第一次針對國人關注的道安問題開會，道路安全實施和實踐需要政府和民間合作，除交通部、國土署外，最重要幫手和執行者是地方政府，需要了解地方遇到何問題，需要中央做何改善。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱強調，地方道安改革應該做何改變，道路安全成就並非一蹴可及，韓國有這樣道安成績是經過30年努力，日本則是歷經50年，台灣從車本交通轉換到人本交通，中央或地方一起努力為民眾行的安全改善，已有部分成效，雖然數字沒有快速下降，但趨勢上「已經在下降路途上」，趨勢漸漸變好，他要感謝地方政府相當努力在地方守護每個市民和縣民的安全，該6共識也會推展到其他縣市，並邀非六都縣市座談。

陳世凱強調，相關共識中包括交通標誌標線設置參考18種交叉路口情境改善，停止線和行穿線距離修正為2到3公尺等，在道路養護和重新鋪設路面時，就可一起改善，預估未來2到3年內可完成。此外，道路至少留兩個車道給機車，也會與地方一起推動，塗銷「禁行機車」進度會較快些，至於是否需要取消兩段式左轉，因每個路口狀況不太一樣，感受也不同，地方對於一些比較不危險路段沒有強制兩段式轉彎，有的則是有設置兩段式左轉但沒強制，民眾若覺得兩段式比較安全可自行選擇，依他個人為例，他會選擇兩段式。

陳世凱指出，去年光是1到11月死亡人數比112年減少99人，幫助99個家庭和人命，但在生命面前要謙卑，去年取得一定成果，不過成果還不夠豐碩，人民還不夠滿意，將繼續來努力，台灣道安改善剛起步，中央地方一起齊步向前走，攜手一起往前努力。