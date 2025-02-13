世界毀滅大戰！南韓「10年內擁核武」可能性暴增　中國將武力犯台

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從川普在選戰中擊敗賀錦麗、當選美國總統以後，設於美國華府的總部便針對未來國際局勢進行預測，發現高達4成的專家學者認為，南韓將在未來10年內擁有核武，而該項預測台灣也榜上有名。約4分之1的專家認為，俄羅斯、北韓（朝鮮）未來將會使用核武。至於中國，則將在未來10年內侵略台灣。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，自從川普當選美國總統以後，設於美國華府、專門研究國際關係等領域的智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）從去年11月底至12月初，針對未來國際情勢演變，向美國等全球60國的357名專家學者進行「全球預測2025」調查，並於當地時間12日公布調查結果。

在357名參與調查的專家學者中，有55%是美國人，其他則分布於各洲大陸（除了南極以外）。

在「未來10年以內將擁有核武的國家」之預測中，高達40.2%的專家學者認為南韓將擁有核武，而伊朗為72.8%、沙烏地阿拉伯為41.6%、日本為28.6%、烏克蘭為14.9%，至於台灣也有7.9%。其中，南韓在前一年的調查為25.4%，然而在短短一年的時間內就增加了14.8個百分點，是成長幅度最多的國家，至於日本與前一年相比則是增加了9.3個百分點。

報導與智庫分析，隨著北韓不斷提升精進核武與導彈技術，加上從去年起與俄羅斯簽署軍事同盟合作條約，且北韓還派遣軍隊赴俄國庫斯克州協助作戰，因此隨著朝俄關係升溫，南韓國內掀起擁有核武的討論聲浪。





▲金正恩2023年3月視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

至於在「未來10年是否會使用核武」的預測，儘管高達51.6%的學者認為並無使用核武的可能性，但還是有25.9%的專家學者認為俄國會使用核武、24.2%則認為北韓會使用核武，兩國皆比前一年的預測還高出10個百分點。

另外，也有18.8%的專家學者認為恐攻集團會使用核武。

在「未來10年內是否使用核武」的預測，以色列為12.3%、中國為6.3%、美國為5.1%、巴基斯坦為3.1%、印度為1.7%。

另外，多達45.9%的專家學者認為俄羅斯、伊朗、中國、北韓將在未來正式結為同盟國，33%的專家認為中國將與俄羅斯正式結為同盟。

該份報告也指出，多達40%的專家學者認為未來10年全世界將爆發核武戰爭，高達65%的專家學者認為中國將在未來10年內以武力試圖併吞台灣。