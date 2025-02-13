南韓首爾大學封鎖DeepSeek　校方：資安有疑慮

▲南韓首爾大學今宣布，將封鎖DeepSeek。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

南韓首爾大學今（13日）證實，已經封鎖由中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型。首爾大學也表示，是因為DeepSeek存在資安疑慮。

根據《韓聯社》報導，首爾大學資訊化本部在今天上午9時起禁止用戶使用校園有線網路訪問DeepSeek平台。校方資安部表示，根據政府方針，校方先對DeepSeek平台採取了「遮罩措施」，直到其個人資訊保護等安全性得到確認。

校方也說明，若以學術研究或教育為目的使用DeepSeek，需提前申請。此外，首爾大學資安部還表示，DeepSeek被質疑「過度收集個人資訊」，且該平台尚未回復南韓「個人資訊保護委員會」的質詢函，所以在資安方面依然存在疑慮。

事實上，南韓情報機構先前就指DeepSeek「過度」收集個人數據，且DeepSeek讓廣告商可以無限制地享受用戶數據，同時將韓國用戶數據存在中國的伺服器中。對此，南韓情報院也向各政府機構發送了正式通知，敦促他們對DeepSeek應用程式採取安全防範措施。



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