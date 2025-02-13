孩子的爸「搞上她親媽」！　女一看色色簡訊超崩潰：還傳裸照

▲女網友發現，她的母親與她的前男友，似乎正在上床，崩潰發文求助。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友偶然發現，前男友結交新歡，但對象竟是她的親生母親。女網友無法接受，甚至覺得非常噁心，崩潰發文求助。

「Sour_sweet-gone99」在網路論壇Reddit表示，自己與前男友育有一名4歲女兒，因此即使2人已經分開，依然經常聯繫、安排探視。

她昨天偶然拿起母親的手機看影片，卻跳出孩子父親的訊息通知，「我不在家時，他經常傳訊息給我媽，詢問我們女兒的狀況，安排要來探望她，或者跟她說話。我沒想太多，因為我在上課時，我媽媽都在照顧我女兒」，未料一點開來看，「我的整個世界都碎了」。

「Sour_sweet-gone99」發現，「他們幾個月以來一直在調情，說著不得體的話。她甚至傳裸照給他好幾次。」由於她與前男友已經有了孩子，這似乎代表，她孩子的父親，正與她孩子的祖母上床。

「Sour_sweet-gone99」向母親攤牌以後，對方很快就認錯，但強調2人僅限於調情、傳裸照，絕對沒有發生肉體關係，「我感覺他X的好受傷、被背叛、噁心、羞辱，而且完全心碎了。我真的不知道如何應對和消化這件事，甚至如何繼續往前邁進。」

鄉民們紛紛表示，如果換作是他們，也無法相信這種說詞，尤其調情訊息已經持續數個月。許多人都勸她盡快逃離，「這已經遠遠超出『不得體』的範圍了。妳必須盡快遠離妳母親和孩子的爸。我覺得監護權法庭會很在意（孩子的）祖母跟父親這樣搞下去。這不僅僅是令人不安，對於孩子而言，也是一個不健康的環境」

另一名網友表示，「她怎麼敢這麼做？那是妳孩子的父親欸！然後她跟他發展親密關係？好噁心。他們倆都好噁心。」